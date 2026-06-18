Un weekend da ricordare per la squadra di calcio 2016 dell’oratorio di Rescaldina Carcor 1966, protagonista dal 12 al 14 giugno alla Dolomiti Junior Cup di Sappada, in Friuli.

La Carcor 1966 fa doppietta a Sappada: due trofei alla Dolomiti Junior Cup

I giovani rossoblù hanno messo in mostra qualità, spirito di gruppo e determinazione, riuscendo a conquistare ben due trofei al termine di una manifestazione che li ha visti confrontarsi con società ben più strutturate e blasonate.

La maggior parte di questi ragazzi gioca insieme sin da quando era in tenera età, e proprio questa continuità sta contribuendo a far crescere un gruppo sempre più affiatato e consapevole dei propri mezzi. Un percorso reso possibile anche dal lavoro quotidiano dei due allenatori Bruno Galasso e Luca Chiarelli, insieme al dirigente Luca Castelli, volontari che dedicano gran parte del loro tempo libero alla crescita sportiva ed educativa dei giovani calciatori.

Un gruppo unito dentro e fuori dal campo

Alla Dolomiti Junior Cup i ragazzi della Carcor 1966 non si sono fatti intimorire dal livello delle avversarie, spesso ben più blasonate. La squadra dell’oratorio di Rescaldina ha infatti vinto tutte le partite disputate, fermandosi solo nella finale, pareggiata ma comunque sufficiente per completare un cammino straordinario e portare a casa due trofei: uno per l’annata 2016, la propria, e uno per l’annata 2015.