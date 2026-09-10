Knights tritatutto nella quinta amichevole: Borgomanero battuto 115-77

Quinta amichevole prestagionale per i Legnano Knights, che ospitano al Knights Palace il College Borgomanero, squadra guidata dalla scrivania dall’ex Mine Ferrari e in campo dall’ex capitano di Legnano, Daniele Benzoni.

La cronaca della partita

L’apertura è proprio di Benzoni, con un tiro pesante a cui risponde Stepanovic da vicino. I ritmi sono subito alti e entrambe le squadre non disdegnano correre e difendere con aggressività. Coach Piazza ruota tutti i Knights con cambi ogni cinque minuti, trovando buone risposte da Scarponi e Giannone, che pareggiano i canestri soprattutto di Olivieri. Dopo il primo quarto il punteggio è di 24-23 per Legnano.

Il secondo periodo inizia a essere più ruvido, con contatti che fanno andare presto Borgomanero al bonus e Legnano molto spesso in lunetta. Il punteggio avanza lentamente, ma in generale è il quarto peggiore della serata in quanto a gioco e spettacolarità. Legnano lo vince largamente per 32-14, arrivando così all’intervallo sul 56-37.

Legnano allunga dopo l’intervallo

Anche il terzo periodo è molto prolifico per la SAE Scientifica Soevis, con Giannone e Scali a condurre le danze, a cui Dolezaj e Mastroianni si accodano. Per Borgomanero l’eterno Benzoni si carica sulle spalle l’attacco, sia come finalizzatore sia come occulto regista. Il College regge bene fino al 28’, per poi subire un minibreak negli ultimi minuti del periodo, che si chiude sull’88-58.

Nell’ultima frazione Giannone diventa l’incubo peggiore per coach Di Cerbo e i suoi ragazzi, anche se le buone notizie arrivano da Cucco, che segna con personalità dal campo nonostante i suoi 16 anni scarsi. Legnano sfrutta anche la buona serata al tiro di Mastroianni e chiude con facilità sul 115-77, dopo 40’ molto intensi.

Le indicazioni dell’amichevole

Un’amichevole fisicamente più probante rispetto alle precedenti, anche se il punteggio potrebbe ingannare. Piccoli passi in avanti per tutti i Knights, che da ora in poi affronteranno sempre squadre del proprio campionato, sia nel Trofeo Bitre sia nel Memorial Morelli.

Il tabellino

SAE SCIENTIFICA SOEVIS LEGNANO BASKET KNIGHTS – COLLEGE BORGOMAREO 115-77 (24-23; 32-14; 32-21; 27-19)

Per Legnano: Giannone 25 (5/7; 2/3), Lisoni 6 (1/2; 0/2), Scali 11 (4/4; 0/1), Quinto 11 (1/1; 1/1), Oboe 15 (2/4; 1/1), Stepanovic 10 (2/5; 1/6), Dolezaj 9 (2/3; 1/5), Beretta 3 (0/1 da 3), Mastroianni 14 (3/4; 2/7), Scarponi 11 (2/6; 2/6).

Rimbalzi: 36, di cui 24 difensivi e 12 offensivi (Stepanovic 7); palle recuperate: 10 (Scali e Giannone 2); assist: 23 (Beretta 9).