Con l’innesto di Niccolò Lisoni si chiude ufficialmente il roster del Legnano Basket in vista della stagione 2026/2027, aggiungendo un ulteriore tassello giovane e promettente al progetto biancorosso.

Knights, tra futuro e continuità: Lisoni chiude il roster, Giglietti resta assistant coach

Arrivato in ABA due anni fa, Lisoni si è messo in luce nei campionati Under 17 e Under 19 d’Eccellenza, evidenziando qualità offensive importanti, in particolare nel palleggio, arresto e tiro. Nella scorsa stagione ha fatto parte anche del roster della Sangiorgese, contribuendo alla vittoria del campionato di Serie B Nazionale e trovando spazio in alcuni spezzoni durante la regular season.

Per il prossimo anno il classe 2008 sarà impegnato sia con la prima squadra dei Knights sia con la formazione Under 19 ABA, in un percorso di crescita che punta a valorizzarne il talento.

Le parole di Lisoni

Grande entusiasmo nelle prime dichiarazioni in maglia Knights per il giovane esterno:

“Sono molto contento di entrare a far parte di un progetto così importante e ambizioso a soli 18 anni. Sono impaziente di iniziare questa nuova stagione e avventura con la maglia dei Legnano Knights e ringrazio la società per la fiducia che ha riposto in me sin dall’inizio”.

Lisoni vestirà la maglia numero 5.

Continuità nello staff: confermato Giglietti

Non solo roster: anche lo staff tecnico prende forma nel segno della continuità. I Knights hanno infatti confermato Davide Giglietti nel ruolo di assistant coach al fianco di Paolo Piazza.

Una scelta attesa, alla luce del lavoro svolto nelle ultime stagioni e della crescente centralità del tecnico all’interno del progetto Knights. Giglietti è stato recentemente nominato anche responsabile del settore giovanile, rafforzando ulteriormente il legame tra prima squadra e vivaio.

La continuità rappresenta da sempre uno dei punti cardine della società, sia nella costruzione del gruppo squadra sia nella definizione dello staff, elemento che ha contribuito negli anni a mantenere Legnano stabilmente competitiva, con presenze costanti nei playoff e nella corsa alla qualificazione alla Coppa Italia.

Un ruolo chiave tra prima squadra e giovanili

Oltre all’incarico di assistant coach della prima squadra e alla responsabilità del settore giovanile, Giglietti guiderà anche la formazione Under 15, confermandosi figura centrale nello sviluppo dei giovani talenti.

A sottolineare il valore della conferma è intervenuto anche il presidente Basilico: