Knights Legnano: Oboe firma la vittoria di fine anno contro Fiorenzuola

Ultima partita del 2025 per i Knights di Legnano che ieri, domenica 28 dicembre, hanno ospitato Fiorenzuola in una sfida che è diventata molto delicata dopo quattro stop consecutivi.

De Zardo subito protagonista del match contro Fiorenzuola

Fiorenzuola senza Cecchi e Cecchinato, ma molto pronta a sopperire alle assenze, mentre Legnano, non era al 100%, ma ha cercato di risolvere al meglio i problemi fisici delle ultime settimane. Si parte con un tiro pesante di De Zardo e un jumper di Mastroianni a bucare subito la zona emiliana, ma Fiorenzuola sembra più pimpante e i punti di Biorac danno il momentaneo +6 del 2-8. Oboe segna da 2 e Cizauskas mette una doppia tripla per il pareggio sul 12-12. De Zardo segna ancora da vicino, Biorac lo copia e la tripla di Ambrosetti e quella di Obljubech, danno al primo vantaggio in doppia cifra per gli ospiti sul 12-23. Bottioni chiude il break ospite di 0-13, con Legnano che si sblocca solo dalla linea del tiro libero con Sodero; un paio di canestri per parte chiudono infine il quarto sul 19-29 in favore dei Bees.

Il piccolo break con Stepanovic e Cizauskas

Con un po’ di fatica e i punti di Sodero, De Capitani e Scali, i Knights si portano sul -5 del 27-35; De Zardo la mette ancora da fuori, ma lo sforzo biancorosso che continua con Mastroianni e la schiacciata, con la successiva tripla di Stepanovic riporta Legnano al -1 del 34-35. Fiorenzuola riallunga l’elastico con la tripla di Ambrosetti e i punti di Korsunov, Ceperano e Crespi, che vanificano del tutto il buon momento biancorosso, dando a Fiorenzuola il vantaggio per 36-47. Legnano si rimbocca nuovamente le maniche e, prima della fine del secondo periodo, mette a segno un piccolo break con Stepanovic e Cizauskas per il 43-47 dell’intervallo.

Secondo tempo all’insegna della concretezza per i Knights

Dopo la pausa, i Knights sembrano più concreti: Mastroianni e Cizauskas mettono le triple del 51-51, poi Cizauskas e Mastroianni quelle del 57-51, che sembrano spezzare l’incantesimo. In realtà, Fiorenzuola ci mette tre azioni con De Zardo e Crespi a riacciuffare il pareggio, con il quarto che, nella sua seconda metà, vede le due squadre scambiarsi spesso il comando e non avere più di un possesso pieno di vantaggio, fino al 68-70 che si legge sul tabellone al 30’. Nell’ultima frazione Legnano, pareggia subito con i liberi di Sodero, ma Fiorenzuola infila un break di 0-8 che mette paura alla Soevis Arena. Quattro punti di Quinti e le triple di Oboe e Sodero, riportano Legnano sul pareggio del 80-80, ma anche in questo caso lo sforzo della SAE Scientifica Soevis non sarà quello definitivo. Scali segnala sotto ma la tripla di De Zardo vale il 83-84. Stepanovic risponde dall’arco per il 86-84 e il fade-away di Scali sembra indirizzare la gara a circa un minuto dalla fine. Sembra. De Zardo mette due liberi, ma è la tripla piuttosto rocambolesca di Bottioni da a Fiorenzuola il vantaggio sul 88-89 a 30’’ dal termine.

Ceperano fa 1/2 ai liberi, con Sodero che è freddissimo e invece mette il 2/2 del pareggio sul 90-90.

Nell’ultima azione della partita Ambrosetti va ad attaccare il ferro, ma trova solo la stoppata di Stepanovic con la palla che arriva in mano a Oboe che ha il tempo di fintare e mettere a posto i piedi per la tripla, che vale il 93-90 da pochi decimi dal suono dell’ultima sirena.

Il senso della vittoria

Una vittoria che scaccia una piccola crisi biancorossa, anche se qualche residuo dell’ultimo periodo negativo rimane negli ingranaggi legnanesi; infatti in alcuni momenti della partita i Knights avrebbero potuto tirare la zampata definitiva, ma Fiorenzuola non l’ho permesso mostrando una grande organizzazione di gioco nonostante le assenze. Vittoria che fa festeggiare bene la fine dell’anno a Legnano Basket che tornerà in campo il 04/01 a Vicenza per ripartire con il girone di ritorno.

I risultati tecnici

SAE SCIENTIFICA-SOEVIS LEGNANO – FIORENZUOLA BEES 93-90 (19-29, 24-18, 25-23, 25-20)

SAE Scientifica-Soevis Legnano: Guglielmo Sodero 19 (2/6, 2/5), Arsenije Stepanovic 18 (4/5, 2/4), Vytenis Cizauskas 17 (0/4, 5/8), Mattia Mastroianni 10 (2/5, 2/2), Guido Scali 8 (4/5, 0/3), Francesco Oboe 8 (1/3, 2/3), Andrea Quinti 7 (3/6, 0/0), Alessandro Riva 4 (2/3, 0/0), Francesco De Capitani 2 (1/1, 0/0), Edoardo Pirovano 0 (0/0, 0/0), Alex Nebuloni 0 (0/0, 0/0), Simone Veronese 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 18 – Rimbalzi: 25 5 + 20 (Guido Scali, Andrea Quinti 6) – Assist: 20 (Vytenis Cizauskas 7)

Fiorenzuola Bees: Lorenzo De Zardo 22 (4/9, 4/5), Riccardo Crespi 19 (9/14, 0/0), Andrea Ambrosetti 12 (1/3, 3/6), Alessandro Ceparano 11 (3/4, 1/3), Ilija Biorac 10 (4/6, 0/0), Riccardo Bottioni 9 (2/3, 1/1), Kirill Korsunov 4 (2/2, 0/0), Massimiliano Obljubech 3 (0/1, 1/2), Alain Rachid Camara 0 (0/0, 0/0), Krisjanis Mazburss 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 15 – Rimbalzi: 27 6 + 21 (Alessandro Ceparano 9) – Assist: 17 (Lorenzo De Zardo, Andrea Ambrosetti, Alessandro Ceparano, Riccardo Bottioni 3).

Il post partita

