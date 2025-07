NUOVO ARRIVO IN SQUADRA

Il forte giocatore farà ora parte del team legnanese

Legnano Kinghts, reparto lunghi chiuso con l'arrivo di Arsenije Stepanovic. La novità in casa del team di basket di Legnano.

Legnano Knights, l'arrivo di Arsenije Stepanovic

Si avvia alla definizione il roster dei Legnano Knights, la celebre società di basket legnanese, che chiudono il reparto lunghi con l'arrivo di Arsenije Stepanovic. Avversario dei Knights negli ultimi 2 anni con Omegna e Crema, Stepanovic è un'ala forte classe 2000, 206 centimetri, di formazione italiana nonostante la sua nazionalità serba.

Bagaglio tecnico importante con una grande presenza fisica in difesa, ottima mano per colpire anche da oltre l’arco e la dimensione del "quattro moderno", in grado di aprire il campo e creare vantaggi per sé e per i compagni.

Arrivato in Italia alla Viola Reggio Calabria nel 2016, ha giocato a Reggio le giovanili e la Serie C, prima di trasferirsi a Siena nel 2018/2019 e iniziare la sua carriera che si è sviluppata sempre in B Nazionale; Montecatini, Ruvo di Puglia, Monopoli, Mestre, Crema e Omegna le tappe prima dell'arrivo a Legnano.

Parla il gm e il giocatore

Il gm Maurizio Basilico commenta: "Con Stepanovic chiudiamo il reparto lunghi che mi sembra di poter affermare sia di assoluto valore. Arsenije è un giocatore che conosciamo bene perchè è stato nostro avversario nelle ultime stagioni e contro di noi è stato sempre determinante. Ricordiamo proprio lo scorso anno nella gara di Omegna, il suo show da 3 punti che portato i piemontesi alla vittoria. La sua duttilità ci creerà ottimi vantaggi in campo e coach Piazza avrà così molte possibilità per schierare quintetti diversi che si adattino al meglio agli avversari".

Stepanovic aggiunge: "Sono molto contento di aver firmato per i Knights; la società di Legnano è una delle migliori in Italia, una società molto professionistica e non vedo l'ora di conoscere tutti. Il livello del campionato si alza ogni anno di più e probabilmente il prossimo anno sarà ancora più competitivo. Dovremo essere pronti per combattere ogni partita".

Stepanovic vestirà la maglia numero 15 dei Knights.