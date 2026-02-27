Karate Club Rescaldina–Arluno protagonista alla nona Black Belt Cup – International Tournament

Il Karate Club Rescaldina–Arluno è stato protagonista alla nona edizione della Black Belt International Tournament, svoltasi il 21 e 22 febbraio a Lecco, competizione di rilievo internazionale che ha visto la partecipazione di sei nazioni: Italia, Georgia, Algeria, Svizzera, Grecia e Polonia.

I risultati

Il Club ha preso parte alla manifestazione con un solo atleta, Samuele Morrone, arlunese di 12 anni, che ha saputo distinguersi in un contesto tecnico di alto livello, portando sul tatami i colori del sodalizio e rappresentando con orgoglio Rescaldina e Arluno.

Nel kumite (combattimento), Samuele Morrone ha conquistato risultati di grande prestigio: oro nella categoria +48 kg, imponendosi in finale contro un atleta della Georgia; oro nella categoria Open, in una finale tutta italiana; argento nella prova a squadre, anch’essa conclusa con una finale tutta italiana, formazione mista insieme a due atleti del gruppo sportivo Virtus.

Un bilancio estremamente positivo per il Karate Club Rescaldina–Arluno, che conferma il valore del lavoro svolto in palestra e la crescita costante dei propri atleti anche in ambito internazionale.

La prossima competizione in Austria

Samuele Morrone nella stagione 2024–2025 ha preso parte a 11 competizioni, sia del calendario del proprio ente di appartenenza, Asi nazionale, sia di altri enti sportivi, conquistando 11 medaglie d’oro su 11 gare disputate, incluse due competizioni Internazionali. Adesso, dopo i recenti successi ottenuti a Lecco, insieme ad altri quattro atleti del Karate Club si sta preparando per partecipare alla competizione Internazionale Lions Cup che si terrà il 28 febbraio in Austria.