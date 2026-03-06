Karate Club, bottino di cinque medaglie alla gara in Austria

Cinque medaglie all’International Lions Cup 2026 in Austria per il Karate Club Rescaldina–Arluno. Sabato 28 febbraio l’associazione sportiva ha preso parte alla competizione internazionale svoltasi a Lustenau.

Prima trasferta all’estero

«Per i nostri ragazzi si è trattato della prima trasferta estera, un’esperienza significativa sia dal punto di vista sportivo che umano. Il Club ha partecipato in collaborazione con gli atleti dell’Impero del Sole di Rho», racconta il maestro Andrea Morrone del Karate Club Rescaldina–Arluno, che insieme al maestro Massimo Della Patrona dell’Impero del Sole ha accompagnato gli atleti.

I risultati degli atleti

«I nostri atleti hanno gareggiato nel kumite (combattimento), confrontandosi in categorie giovanili e conquistando complessivamente cinque medaglie», annuncia Andrea Morrone. In particolare Giulia Floris (Rescaldina) ha conquistato la medaglia d’argento nella categoria Under 21; Elia Castelnovo (Rescaldina) anche lui medaglia d’argento nella categoria Under 21; Samuele Morrone (Arluno) ha invece ottenuto la medaglia di bronzo nella categoria Under 14; Beatrice Bonavita (Rescaldina) la medaglia di bronzo nella categoria Under 16; Samantha Leone (Rescaldina) la medaglia di bronzo nella categoria Under 18.

Il valore dell’esperienza

«Un bilancio molto positivo per il Club, che rientra dall’Austria con due argenti e tre bronzi, ma soprattutto con un’importante esperienza internazionale per i propri giovani atleti – sottolinea il maestro Andrea Morrone, arlunese – Grande soddisfazione da parte dello staff tecnico per l’atteggiamento dimostrato sul tatami e per lo spirito di squadra con cui il gruppo ha affrontato questa prima trasferta oltreconfine. Un passo significativo nel percorso di crescita del Karate Club Rescaldina–Arluno, che guarda ora ai prossimi impegni con rinnovato entusiasmo».