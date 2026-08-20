Inizia la stagione dei Knights

Primo allenamento della stagione per il Legnano Basket Knights che, nella casa del Knights Palace di via Parma, apre la stagione 2026/2027, con la squadra che ha mosso i primi passi della nuova annata, tornando sul parquet alla fine dei mesi di pausa estiva.

La prima giornata

Dopo il discorso introduttivo di coach Paolo Piazza e del nuovo Ds Roberto Gentile, la prima giornata è stata dedicata principalmente a test e misurazioni, un appuntamento importante per lo staff per raccogliere i primi dati e verificare la condizione fisica dei giocatori al rientro dalla pausa. Un lavoro iniziale necessario per impostare al meglio la preparazione che accompagnerà la squadra nelle prossime settimane.

A chiudere la prima sessione di lavoro è arrivato anche un quarto d’ora di tiro in libertà, utile per riprendere confidenza con il pallone e con il parquet dopo la lunga inattività estiva. Un primo assaggio di pallacanestro giocata, in attesa che il lavoro sul campo entri progressivamente nel vivo.

L’unico assente giustificato

Unico assente della prima giornata è stato Marek Dolezaj, ancora impegnato con la nazionale slovacca. Dolezaj sarà infatti protagonista con la Slovacchia nel match del 30 agosto contro la Gran Bretagna, valido per la pre-qualificazione all’Europeo 2029. Per Dolezaj l’arrivo a Legnano è quindi previsto per il 1° settembre, quando potrà finalmente unirsi ai compagni e iniziare il lavoro con il gruppo.

L’avvio della nuova stagione

Per i Knights è dunque partita ufficialmente una nuova stagione: i primi test, il ritorno sul parquet e la voglia di cominciare a costruire, giorno dopo giorno, la nuova squadra.