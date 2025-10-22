Le giovanissime ginnaste allenate dai tecnici Elisa Santangelo e Noa Villa sono salite sul podio per diverse fasce d’età

Bravissime le ginnaste della Perseverant Asd Legnano che a Besana Brianza hanno disputato le gare per il livello Silver LA. Le giovanissime ginnaste allenate dai tecnici Elisa Santangelo e Noa Villa sono salite sul podio per diverse fasce d’età nei livelli LA base e LA avanzato.

Incetta di medaglie per le ragazze della Perseverant ASD

L’allieva A3 Martina Procopio sale sul podio al primo posto.

Le allieve A1 Zoe Orlando, Matilde Turlizzi e Giulia Ubertini si piazzano rispettivamente al 2°, 5° e 6° posto.

Per il livello LA avanzato l’allieva A1 Ginevra Distefano primo posto, Sharon Kalaj secondo posto e Greta Genovese terzo posto.

La Ginnasta allieva A2 Giorgia Albricci è prima mentre la compagna Alice Cucchetti si piazza al terzo posto. L’allieva A3 Elena Ferrentino sale sul podio al primo posto.

Per il livello LA3 avanzato le ginnaste guidate dal tecnico Samanta Pauselli hanno fatto molto bene salendo tutte sul podio. La ginnasta allieva A2 Elena D’Alfonso è prima, le ginnaste Junior1 Ginevra Fiordi e Marisa Angiulo sono rispettivamente prima e seconda.

Tanta soddisfazione in società per le ginnaste per i risultati ottenuti e per l’impegno a la dedizione che mettono sempre.