La pedana di un campionato nazionale sembra uguale alle altre, ma non lo è. Su quella pedana si porta un anno di fatica, di sacrifici, di successi, di fallimenti, di prove, di lacrime, di abbracci e di sorrisi.

Un grande plauso a tutte le skilline che hanno brillato per impegno, grinta ed esecuzioni emozionanti.

Incetta di medaglie per la Ginnastica Skill

Tutte le ginnaste di Canegrate hanno avuto il coraggio di non mollare e di portare su quella pedana la loro determinazione, anche quando sembrava impossibile, anche quando le avversarie erano numerose (in alcune competizioni si sono superate le 200 presenze), anche quando il livello tecnico è stato tale da giocarsi la classifica sul filo non più dei centesimi, ma dei millesimi. Il singolo risultato non è la fotografia del percorso di ogni ginnasta, ma siccome la gara è gara, i risultati ci devono essere.

Individuali LE

Categoria S2 Buona la prova di Noemi Turchetti che chiude la competizione sfiorando la finale alla palla con il 14° punteggio.

Categoria J1: Carlotta Barile e Sara Usai accendono alla finale alla palla dove Carlotta si piazza in 6° posizione, mentre Sara conquista il titolo di vicecampionessa italiana.

Individuali LD

Categoria S2: Carolina Cappellotto centra la finale alle clavette conquistando la 7° posizione. Rachele Monaco si aggiudica la finale alla fune dove chiude in 11° posizione.

Categoria A3: Sofia Splendore con una buonissima gara chiude l’All Around in 8° posizione. Nella finale al cerchio ottiene l’8° posto e in quella alla palla il 10°

Categoria A1: Agnese Fornara si laurea vice campionessa italiana al nastro

Categoria J2: Emma Parini sfiora la finale al nastro con il 13° punteggio. Prova superlativa per Melania Cortesi Lauria che si laurea campionessa italiana All-Around e vice campionessa italiana al cerchio. Chiude la sua finale alle clavette in 6° posizione.

Categoria A2: Marta Zoia sfiora la finale alle clavette con il 13° punteggio e si aggiudica quella alla palla dove chiude in 5° posizione

Individuali LC1

Categoria A1: Giada Donadio si aggiudica il 7° posto all-around, sfiora l’accesso alla finale al corpo libero con il 13° punteggio e si laurea vice campionessa italiana alle clavette. La compagna Martina Mariuzzo sfiora il podio all-around piazzandosi 4° e accede ad entrambe le finali. Alla palla sfiora nuovamente il podio con il 4° punteggio e al corpo libero chiude in 8° posizione.

Categoria A5: Eleonora Baratto centra la finale alle clavette e si aggiudica la 9° posizione. Anche Marta Croci entra nella finale alle clavette dove chiude in 6° posizione. Gaia Conte sfiora, con l’11° punteggio, la finale al cerchio; Melissa Viola Panetta sfiora la finale al corpo libero, anche lei con l’11° punteggio; Martina Stirparo sfiora la finale alla fune con il 14° posto. Buona anche le prove delle compagne Giorgia Biondi, Asia Giannella, Ginevra Lampugnani, Marta Restelli.

Categoria S2: Giorgia Dell’Orto ottiene un buon 19° posto all-around, accede alla finale al cerchio dove termina in 10° posizione.

Categoria A4: Emma Sidoti chiude in 5° posizione la finale al cerchio. Zoe Mingardo termina a un passo dalle finali di palla e clavette (14° per entrambi gli attrezzi). Buone anche le prove di Giorgia Borroni e Maya Tamagni

Categoria S1: Martina Colombo entra in entrambe le finali per attrezzo e si colloca in 5° posizione alla fune e in 8° alle clavette.

Individuali LB1:

Categoria A1: Buonissima la 6° posizione all-around conquistata da Clara Sandri che si aggiudica anche la 9° posizione nella finale alla palla e la 10° in quella alla fune

Categoria A4: Alice Almasio centra la finale al nastro dove chiude in 6° posizione. Buoni anche i risultati ottenuti da Mia Cavarretta e Lavinia Usai

Categoria A2: Nicole Muscò sfiora la finale alle clavette con l’11° punteggio, Ginevra Parrella quella alla fune con il 13° e Greta Sardone quella al cerchio con il 14°. Bene anche Giorgia Paccanelli che si attesta a metà classifica

Categoria J2: Elisa Gagliano sfiora la finale alla fune con il 14° punteggio

Categoria A3: Elisa Pucci entra in finale alle clavette e ottiene il 7° punteggio, mentre nella finale alla palla Rebecca De Simone chiude in 11° posizione, oltre a sfiorare la finale alla fune con l’11° punteggio.

Squadra open serie D LD: Carlotta Barile, Carolina Cappellotto, Melania Cortesi Lauria, Rachele Monaco, Emma Parini, Noemi Turchetti e Sara Usai eseguono una buona prova, ma non è sufficiente ad accedere alla finalissima e terminano la loro gara con la 32° posizione

Squadra Allieve serie D LC

Entrambe le squadre presenti portano in pedana grinta e determinazione, ma non basta ad accedere alla finale. La squadra di Giada Donadio, Agnese Fornara, Mariuzzo Martina, Sofia Splendore e Marta Zoia chiude al 31° posto, mentre quella composta da Eleonora Baratto, Giorgia Biondi, Gaia Conte, Asia Giannella, Ginevra Giannella, Melissa Viola Panetta, Marta Restelli e Martina Stirparo in 36°.

Squadra Allieve serie D LB

Entrambe le squadre accedono alla finale. La squadra composta da Rebecca De Simone, Nicole Muscò, Ginevra Parrella, Elisa Pucci, Clara Sandri chiude in 9° posizione seguita in 11° dalla squadra di Giorgia Borroni, Zoe Mingardo, Emma Sidoti e Maya Tamagni.

Insieme LD1 Open

Carolina Cappellotti, Rachele Monaco e Noemi Turchetti chiudono la qualificazione in 41° posizione

Insieme LC1 Allieve

Eleonora Baratto, Giorgia Biondi, Ginevra Lampugnani, Marta Restelli, Martina Stirparo chiudono la loro prova in 33° posizione

Insieme LB1 Allieve

Alice Almasio, Mia Cavarretta e Lavinia Usai ottengono la 45° posizione

Insieme LD2 Open

Entrambe le squadre accedono alla finalissima riservata alle migliori 10 squadre italiane. Melania Cortesi Lauria e Emma Parini si classificano al 6° posto, seguite in 7° posizione da Carlotta Barile e Sara Usai

Insieme LC2 Allieve

Sfiorano l’accesso alla finalissima con l’11° punteggio Gaia Conte e Marta Croci. Seguono le compagne Sofia Splendore e Marta Zoia al 30° posto.

Insieme LC2 Open

Martina Colombo e Giorgia Dell’Orto chiudono il loro nazionale al 58° posto

Insieme LB2 Allieve

Sfiorano l’accesso alla finalissima Giorgia Borroni e Emma Sidoti che chiudono in 11° posizione. Seguono le compagne Zoe Mingardo e Maya Tamagni in 16°, Giorgia Paccanelli e Greta Sardone al 46° a pari merito con Asia Giannella e Melissa Viola Panetta; Rebecca De Simone e Elisa Pucci si classificano in 58°

Ora gli ultimi allenamenti per preparare al meglio gli elementi da inserire negli esercizi dell’anno prossimo e poi le meritate vacanze.