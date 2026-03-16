Gli atleti di Legnano della Shorei Shobukan fanno incetta di medaglie al Campionato Interregionale del Centro-Nord e alla Youth Cup.

Incetta di medaglie per gli atleti della Shorei Shobukan

Un fine settimana ricco di soddisfazioni per la scuola di arti marziali Shorei Shobukan di Legnano, protagonista con i suoi atleti alla Coppa Interregionale del Centro-Nord e alla Youth Cup di chanbara, disputatesi sabato 14 e domenica 15 marzo, durante i campionati italiani di scherma a squadre FIS (Federazione Italiana Scherma) a Piacenza Expo.

Sabato 14 marzo – Categoria Under 12

Ad aprire le danze sono stati i giovanissimi atleti, che hanno saputo distinguersi sia nelle discipline di kihon (forme) sia nel combattimento(datotsu) conquistando numerosi podi. Il bilancio complessivo della categoria è di 6 ori, 2 argenti e 4 bronzi, così distribuiti:

Gabriele Messina: 3 ori, 1 bronzo

Olivia Bassetti: 3 ori

Rodrigo Uboldi Bombelli: 2 argenti, 1 bronzo

Valerio Lioia: 2 bronzi

Domenica 15 marzo – Categoria Over 12

Il giorno seguente è stata la volta degli atleti più grandi, che hanno replicato con altrettanto entusiasmo le ottime prestazioni dei compagni. Da segnalare in particolare l’esordio in gara di Simone Cetrangolo, capace di conquistare ben cinque ori alla sua prima partecipazione competitiva. Il gruppo si è messo in luce anche nella nuova specialità del Tanso (baionetta), disciplina che farà il suo debutto ai Campionati Europei di Praga nel prossimo mese di giugno. Francesca Gioffredi e Federico Peri si sono cimentati in questa nuova prova, conquistando ciascuno una medaglia di bronzo. Il bottino complessivo della categoria è di 6 ori, 1 argento e 10 bronzi:

Simone Cetrangolo: 5 ori

Francesca Gioffredi: 1 oro, 1 argento, 3 bronzi

Lorenzo Spasiano: 4 bronzi

Federico Peri: 3 bronzi

Un risultato complessivo che testimonia la qualità del lavoro svolto dalla scuola Shorei Shobukan e che proietta i suoi atleti con fiducia verso i prossimi appuntamenti agonistici.