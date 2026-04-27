Incetta di medaglie agli Assoluti per Jacopo Barbotti

A Riccione ha appena conquistato quattro medaglie ai Campionati italiani Assoluti primaverili di nuoto. Due ori (nei 200 e nei 400 metri misti) e due argenti (nei 200 stile libero e nella staffetta 4×200) sono finiti nella bacheca di Jacopo Barbotti, stella nascente della vasca azzurra, ora atteso agli Europei di Parigi.

Il sostegno della scuola e il futuro

I suoi successi sono motivo di soddisfazione anche per ACOF Olga Fiorini, la realtà scolastica che ha assunto il compito di aiutarlo nel gestire il percorso scolastico in parallelo con quello sportivo. Jacopo – classe 2006 – si è diplomato l’estate scorsa, terminando il quinquennio al Liceo scientifico sportivo “Marco Pantani”.

«Le medaglie vinte da questo ragazzo ci riempiono di orgoglio – spiega Mauro Ghisellini, direttore di ACOF – perché confermano che la nostra scuola è in grado di aiutare i giovani sportivi a conseguire un titolo di studio abbinandolo all’impegno di allenamenti e gare a livello agonistico. Un settore non va a penalizzare l’altro, anzi si cerca di trovare il giusto equilibrio».

La stella nascente legnanese

Nel caso di Barbotti lo sforzo è stato particolarmente probante:

«Il ragazzo è di Legnano e nuotava per il club della sua città, ma a un certo punto, per scelta tecnica, ha deciso di tesserarsi per l’Aniene Roma. Ciò significava che era spesso nella Capitale per la preparazione, così l’organizzazione dei momenti di studio risultava piuttosto complicata. Eppure, ciò non ha impedito ai nostri docenti di seguirlo in maniera costante e di fornirgli gli strumenti adeguati a raggiungere il traguardo della maturità, dopo la quale ha anche deciso di iscriversi all’università».

I risultati appena conseguiti a Riccione hanno intanto proiettato il ragazzo nel gotha del nuoto nazionale.