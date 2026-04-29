Incetta di coppe e medaglie per gli atleti del Centro Studio Danza Crazy Rock

La società arlunese ha conquistato 22 primi posti, 11 secondi e 11 terzi nelle categorie di disco dance, hip hop, modern contemporary, break dance, boogie woogie e rock’n roll coppie e singoli

Domenica 26 aprile il Centro Studio Danza Crazy Rock Ssd di Arluno, guidato dalla maestra Luana La Spesa, ha partecipato al concorso di danza sportiva al palazzetto di Cornaredo, raggiungendo un palmarès di tutto rispetto: 22 primi posti, 11 secondi e 11 terzi nelle categorie di disco dance, hip hop, modern contemporary, break dance, boogie woogie e rock’n roll coppie e singoli. Tra i gruppi primi classificati nelle diverse categorie e specialità si sono distinti il gruppo di modern contemporany «Anime sole», il gruppo under 11 disco dance «Crazy disco team» e il gruppo under 16 hip hop «Crazy team».

Gli atleti della società arlunese in gara

Numerosi gli atleti del Centro Studio Danza Crazy Rock che hanno partecipato alla competizione: Agolli Melisa, Alla Ajlis, Avezzano Erik, Bohjaku Amelie, Badin Mattia,Bressi Sofia, Bonanno Calogero, Clemente Elodie, Colombo Clelia, Cortese Aurora, Dalla Valle Andres, Daniele Clelia, Dell’Acqua Violante, Di Meo Nina, Ghaly Mia, Grignani Ilaria, Hazizaj Aisela, Kalyniak Amina, Kodra Isabel, Lasala Ginevra, Lin Alessia, Mancuso Carlotta, Mancuso Elisabetta, Meda Arianna, Moretti Letizia, Moretti Martina, Morreale Viola, Moscatelli Iris, Mullaj Ersjana, Muscas Felicity, Oldani Cristian, Oldani Ilaria, Perrone Giada, Pridodinskaya Anastasia, Poveromo Nika, Qosja Elena, Rapetti Martina, Riitano Caterina, Rizzi Arianna, Romano Silvia, Sina Madea, Secchi Emilio, Soragna Matilde, Su Cristina, Taverniti Alice, Zavagno Gioia, Zavagno Greta, Zuffi Denise.

Il commento degli insegnanti

«Siamo davvero orgogliosi dell’impegno e dei risultati ottenuti dai nostri ragazzi. Una grande famiglia che ha gareggiato con grinta e sostenendosi a vicenda! È bello vedere come i ragazzi si sono supportati e aiutati l’uno con l’altro, per noi non c’è nulla di più appagante – affermano gli insegnanti Luana La Spesa del settore disco hip hop e danze jazz, Carmela Norelli per il settore modern contemporary e Luca Zanzottera del settore break dance – La bellezza del ballo è la sua capacità di rompere le barriere e creare connessioni e noi del Centro Studio Danza Crazy Rock siamo davvero una grande e bellissima seconda famiglia».