Inarrestabile ginnastica Skill

La ginnastica skill continua a mietere successi su successi: a Cernobbio le ragazze danno spettacolo

Una ginnastica che non si ferma

Cernobbio è la sede della prima prova regionale del campionato d’Insieme e la ginnastica Skill schiera ben 8 squadre che sono scese in pedana cariche e grintose.

Le prime ad esibirsi sono le piccole nella categoria LA1 Allieve con gli esercizi a corpo libero: podio sfiorato dalla squadra composta da Alice Almasio, Mia Cavarretta e Lavinia Usai che con un’esecuzione brillante conquistano il quarto posto. Qualche piccola imprecisione per la seconda squadra composta da Celeste Delgado, Rebecca De Simone ed Elisa Pucci che chiudono in 18esima posizione ma con ampi margini di miglioramento.

Nella categoria LB1 non ce n’è per nessuno. Le allieve Eleonora Baratto, Giorgia Biondi, Marta Croci, Ginevra Lampugnani e Martina Stirparo con un esercizio ai cerchi frizzante e senza sbavature si aggiudicano il primo punteggio e salgono sul gradino più alto del podio.

La squadra open è formata da ginnaste molto molto giovani, alla prima esperienza in questa categoria che le vede affrontare ginnaste

ben più grandi ed esperte. Un’esecuzione precisa e brillante fa conquistare a Lauria Melania, Parini Emma e Paties Luna l’oro, bissando così il successo delle compagne più piccole.

Le altre in gara

Buona anche la prima prova della squadra LC1 open che con Colombo Martina, Messina Sara, Monaco Rachele, Toso Carolina e Turchetti Noemi conquista l’ ottava posizione con un buon collettivo alle spalle.

Qualche errore relega la seconda squadra in gara ventunesima posizione: Caruso Giulia Neema, Meschini Giada e Sartorelli Ester sono già pronte a migliorare l’esecuzione in vista delle prossime competizioni.

Chiudono la lunga giornata di gara due squadre nella categoria LD1 Allieve. Bertelli Chiara, Barile Carlotta e Usai Sara conquistano il bronzo con una buonissima prova, seguite al quarto posto dalle compagne Conte Gaia, Dell’Orto Alice, Piteri Diana e Zanelli Giorgia.