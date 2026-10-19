In gestione all’Atletico Arluno il Campo sportivo di via Repubblica

Il Comune ha consegnato le chiavi alla Asd che si è aggiudicata il bando

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Nuova gestione per il Campo sportivo di via della Repubblica ad Arluno. Nei giorni scorsi l’Amministrazione comunale ha consegnato le chiavi dell’impianto sportivo alla Asd Polisportiva Atletico Arluno, la società che si è aggiudicata il bando per la gestione della struttura nei prossimi anni. «Auguro buon lavoro alla loro società, prossima a compiere 20 anni di attività in paese», afferma il sindaco Alfio Colombo.

La crescita della società

«Siamo contenti ed entusiasti, è un nuovo inizio per noi – commenta il consigliere dell’Atletico Arluno Lorenzo Solbiati, ex presidente e tra i fondatori della società – Stiamo crescendo: dalla squadra amatoriale ora abbiamo anche il settore giovanile. La gestione del campo sportivo è uno stimolo, abbiamo un po’ di progetti. Il bando è di quattro anni. Finora abbiamo utilizzato il campo Sant’Ambrogio, la possibilità di usare quello di via Repubblica è una risorsa in più, con più spazi per le attività sportive che vorremmo utilizzare anche per momenti di aggregazione».

Da quest’anno la società ha anche una squadra Figc a 11 di terza categoria, oltre a una squadra amatoriale a 11, una amatoriale a 7, una di serie D a 5 e i Piccoli amici. L’Atletico Arluno non è solo calcio: comprende anche due squadre di volley amatoriali Pgs, una femminile e una mista; un gruppo ciclistico amatoriale, che a gennaio organizzerà una manifestazione non agonistica; una sezione di fitness in palestra.

Il traguardo dei 20 anni

Nel 2027 l’Atletico Arluno festeggerà il ventennale: «Abbiamo in progetto per l’occasione di organizzare un torneo con tutti coloro che hanno fatto parte della società», annuncia Lorenzo Solbiati.