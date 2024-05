Buone le prove in piscina delle square di under 11 e under 15 della Rari Nantes Legnano che confermano la loro crescita.

In crescita l'under 11 e l'under 15 della Rari Nantes Legnano

Ultima partita di stagione, in PallaNuotoItalia, per gli Under 15 B2 che, nonostante la sconfitta per 5-4 contro Waterpolo Treviglio, chiudono l’anno dimostrando grande maturità. Sette punti totali per la squadra, ma non era questo l’anno per guardare alla classifica. “Voglio sottolineare la prestazione dei ragazzi, con belle giocate in attacco, determinazione e il giusto agonismo per affrontare una partita. L’anno prossimo è da qui che dovremo ripartire”, commenta Andrea Bianchi, alla sua prima stagione da allenatore.

Wp Treviglio-RNL: 5-4 (Parziali: 0-1, 1-1, 3-1, 1-1)

Marcatori RNL: Fiacchi 2, Caligiuri 1, Ventura 1

La grande crescita degli under 11

Grande crescita anche per gli Under 11. Contro Arese, che all’andata aveva vinto un match senza storia 10-5, i “Delfini” sfiorano addirittura la vittoria, concedendo solo nel finale il 5-5 del pareggio. “Ma è normale che ci sia ancora qualche ingenuità e che il corpo non resista ancora per tutta la partita: in fondo è il loro primo campionato in assoluto. La differenza tra andata e ritorno è clamorosa e sono contentissimo dei progressi dei ragazzi” commenta Gojko Separovic, Direttore Sportivo della Rari Nantes Legnano. Gli Under 11 chiuderanno ilo loro campionato il prossimo 26 maggio, contro Viribus Unitis.

Sg Arese-RNL: 5-5 (Parziali: 0-1, 1-0, 1-1, 3-3)

Marcatori RNL: Viscardi 3, Cortellazzi 2