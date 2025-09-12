In 2mila alla festa di presentazione dei Knights

I biancorossi hanno fatto sfilare tutte le proprie squadre (33, per quasi 800 atleti tra maschi e femmine) sul campo che hanno donato alla città insieme a Slums Dunk odv.

Grande festa di presentazione dei Knights al Knight Playground nel Parco Falcone Borsellino di Legnano.

La Notte dei Knights al Parco Falcone Borsellino

Nella serata di ieri, giovedì 11 settembre, la società presieduta da Marco Tajana ha fatto sfilare tutte le proprie squadre dai più piccoli di 4 anni fino agli over 40. Sul campo donato alla città dal Legnano Basket e da Slums Dunk odv, 33 squadre per quasi 800 atleti tra maschi e femmine che giocheranno 40 campionati e oltre 600 partite nella prossima stagione 2025/2026.

Giovanile e minibasket il vero tesoro della società

Numeri veramente importanti che fanno capo al presidente Tajana e al general manager Maurizio Basilico che guidano la società da oltre vent’anni e che hanno sempre alzato l’asticella stagione dopo stagione. La punta di diamante rimane sicuramente la prima squadra in serie B nazionale, ma giovanile e minibasket, con un così alto numero e con una sempre migliore qualità tecnica, rappresentano il vero tesoro del Legnano Basket.

Il “grazie” del presidente Marco Tajana

Durante la manifestazione, che ha visto l’afflusso di circa 2mila persone, il presidente Tajana ha ringraziato il sindaco Lorenzo Radice, presente alla serata, e tutto il mondo Legnano Basket, costruito con quasi 65 allenatori e 30 dirigenti.

Prima l’allenamento poi la presentazione delle squadre

Iniziata con l’allenamento del minibasket insieme a Tommaso Marino e al gruppo della Castoro Sport, società partner dei Knights, la serata è proseguita con l’allenamento della prima squadra, a suo modo evento storico per la società e la città, e poi con la presentazione di tutte le squadre. Grandi l’entusiasmo e la partecipazione da parte di tutti i ragazzi che a breve inizieranno i loro campionati.