Impresa sfiorata al Mondiale under 15 di Softball per l'Italia contro il Messico

la buona prova della nazionale

-Si è fermata sul più bello la rincorsa dell’Italia Under 15 nel Mondiale di softball in corso a Legnano e Caronno Pertusella.

Contro il forte Messico, tra le favorite alla vittoria finale, le Azzurrine sul diamante del “Peppino Colombo” hanno messo in campo cuore, determinazione e gioco, ma la rimonta si è interrotta all’ultimo lancio, con il sogno del Super Round svanito per una manciata di centimetri.

Le ragazze guidate da Maristella Perizzolo hanno mostrato grande personalità, costruendo numerose occasioni per andare a punto. Tuttavia, la concretezza è mancata nei momenti decisivi, e il Messico ne ha approfittato per portarsi avanti 2-0 nel corso del terzo inning. Il colpo di coda dell’Italia è arrivato nel suo suo ultimo attacco, con una vera e propria reazione d’orgoglio: basi cariche, due out e la battuta di Casadio che ha consentito di accorciare le distanze sul 2-1, facendo esplodere il pubblico presente. Ma il sogno si è infranto subito dopo, con due eliminazioni a casa base nello stesso disperato tentativo di pareggiare. L’ultimo out ha posto fine al match e con esso alla possibilità di accedere tra le migliori sei squadre del torneo.

Un'apertura speciale per la serata

La serata è stata aperta da un momento speciale: il lancio cerimoniale è stato affidato a Leonardo Abruzzo, giovane talento legnanese del motociclismo, reduce dal suo esordio in Moto3 lo scorso weekend sul circuito di Assen. Un gesto simbolico che ha idealmente unito la passione per lo sport e le eccellenze del territorio.

Nonostante l’eliminazione dalla fase principale, il cammino dell’Italia prosegue nel Placement Round, valido per i piazzamenti dal settimo al dodicesimo posto. Le Azzurrine affronteranno mercoledì 2 luglio il Canada allo stadio “Peppino Colombo” di Legnano alle ore 19, giovedì 3 luglio Singapore a Caronno Pertusella alle ore 18.30 e infine venerdì 4 luglio l’Australia, di nuovo a Legnano, sempre alle 19. Obiettivo: migliorare l’ottavo posto conquistato a Tokio nella precedente edizione.