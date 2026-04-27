Ancora una domenica dedicata alle Finali Territoriali Giovanili 2026 e in particolare all’Under 13 Femminile.

Il Visette Volley si conferma campione territoriale

Alla palestra della Scuola Elementare di Settimo Milanese, finali ospitate dal Visette Volley, al mattino sono state disputate le finali del Trofeo, al pomeriggio quelle per il titolo territoriale. Il Visette Volley si è confermato Campione Territoriale superando in rimonta il Volley Brianza Est (3-1 il finale con parziali di 16-25, 25-21, 25-7, 25-19).

Sorpreso nel parziale di apertura dal gioco brillante delle giovanissime brianzole, il Visette ha riportato la situazione in parità aggiudicandosi un secondo set ancora equilibrato. Nel terzo è poi arrivato un vero e proprio cambio di marcia con le neo‑campionesse che non hanno più lasciato spazio alle speranze delle avversarie.

Il Presidente del Comitato Territoriale FIPAV di Milano Monza Lecco William Aimar e il sindaco di Settimo Milanese Fabio Rubagotti hanno premiato il Visette Volley, la cui gioia è stata raddoppiata dal premio di MVP consegnato a Greta Di Gennaro da Giampaolo Palumbo, Selezionatore Territoriale del Comitato Territoriale FIPAV di Milano Monza Lecco.

Sempre con il Presidente Aimar, a premiare il Volley Brianza Est (secondo classificato) è stato l’Assessore allo Sport del Comune di Settimo Milanese Matteo Ragazzoni.

Terzo gradino del podio per la Isokinetic Viscontini Milano che si è imposta 3-2 (20-25, 25-23, 18-25, 25-18, 15-11) sul Carugate Martesana al termine di 2h e 20’ di gioco che hanno lasciato tutti con il fiato sospeso sino all’ultimo punto. La bilancia, come dimostrano i parziali, sembrava pendere ora dall’una ora dall’altra parte ed è quindi stata tanto inevitabile quanto giusta la soluzione al tie‑break, nel quale il Viscontini si è dimostrato più concreto. A consegnare il premio sono stati i Consiglieri Territoriali Enzo Di Pietro e Andrea Colombo.

Le finali del trofeo

Se il pomeriggio è stato dedicato alle finali per il titolo, la domenica si era aperta con la mattinata dedicata alle finali per il Trofeo Territoriale.

La Bracco Pro Patria Milano ha ceduto il titolo alla Pallavolo Femminile Bresso, che ha superato la Pallavolo Lecco Alberto Picco. Non tragga in inganno il 3‑0 (25‑21, 25‑16, 25‑22) perché, ad eccezione del secondo parziale, la sfida è stata combattuta con botte e risposte immediate, con Bresso più fredda nei momenti decisivi.

Vincitrici e finaliste sono state premiate dal Presidente William Aimar e dalla Vice Presidente Simona Maturo. Terzo posto per la Bracco Pro Patria Milano, che non ha lasciato scampo al Rozzano Volley. Secco il 3‑0 finale (25‑13, 25‑17, 25‑17) con il quale le giovanissime milanesi si sono imposte non lasciando mai alcun tipo di speranza alle comunque tenacissime avversarie.

A consegnare i riconoscimenti finali alle due squadre sono stati i Consiglieri Territoriali Di Pietro e Colombo. Al termine della giornata il Presidente Aimar ha ringraziato, con una targa consegnata al sindaco Rubagotti, sia il Comune di Settimo Milanese sia la Società Visette per la calorosa ospitalità, riconoscimento ritirato dal Presidente del V7 Alessandro Tafuri.