C’è un nuovo campione italiano dei pesi gallo di boxe ed è di Vanzago. Si tratta di Alexandro Foglia che ha ottenuto questo straordinario titolo nella giornata di venerdì 1 maggio.

Il vanzaghese Alexandro Foglia nuovo campione italiano pesi gallo

Ad Orzinuovi infatti si è disputato il match che ha messo in palio titolo italiano dei pesi gallo (limite di peso 53,525 kg) e che ha visto affrontarsi il campione in carica Nicola Mancosu ed il vanzaghese Foglia.

Il match, previsto sulle 10 riprese, è stato un crescendo di emozioni e intensità dove i due pugili hanno dato vita a uno spettacolo entusiasmante sul ring onorando il valore del titolo italiano.

Il 23enne vanzaghese, che si allena alla Boxingteamgladiators è arrivato a questo importante incontro, dopo aver vinto la semifinale in un altro match avvincente. Foglia è arrivato all’incontro con una preparazione impeccabile, frutto anche di un’incredibile concentrazione e la giusta mentalità. Nel corso dei mesi precedenti, il 23enne si è infatti allenato con umiltà e la consapevolezza di poter far bene per disputare un grande match e così è stato.

L’incontro è stato intenso e molto equilibrato con un esito sempre sul filo del rasoio, fino a quando Foglia ha dato una svolta che gli ha permesso di vincere il match e conquistare la cintura di campione italiano.

L’emozione alla fine dell’incontro

“Questa vittoria non è un traguardo, ma un punto di partenza. Tramite i sacrifici, la serietà e l’umiltà i risultati arrivano. Faccio i complimenti al mio avversario Nicola Mancosu per il match. Adesso si continua a lavorare per poter sempre migliorare”, ha sottolineato emozionato il pugile alla fine dell’incontro.

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