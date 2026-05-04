Boxe

Il vanzaghese Alexandro Foglia nuovo campione italiano pesi gallo

Il giovane pugile ha vinto il titolo ad Orzinuovi battendo il campione in carica Nicola Mancosu

Il vanzaghese Alexandro Foglia nuovo campione italiano pesi gallo

Vanzago · 04/05/2026 alle 17:21

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C’è un nuovo campione italiano dei pesi gallo di boxe ed è di Vanzago. Si tratta di Alexandro Foglia che ha ottenuto questo straordinario titolo nella giornata di venerdì 1 maggio.

Il vanzaghese Alexandro Foglia nuovo campione italiano pesi gallo

Ad Orzinuovi infatti si è disputato il match che ha messo in palio titolo italiano dei pesi gallo (limite di peso 53,525 kg) e che ha visto affrontarsi il campione in carica Nicola Mancosu ed il vanzaghese Foglia.

Il match, previsto sulle 10 riprese, è stato un crescendo di emozioni e intensità dove i due pugili hanno dato vita a uno spettacolo entusiasmante sul ring onorando il valore del titolo italiano.

Il 23enne vanzaghese, che si allena alla Boxingteamgladiators è arrivato a questo importante incontro, dopo aver vinto la semifinale in un altro match avvincente. Foglia è arrivato all’incontro con una preparazione impeccabile, frutto anche di un’incredibile concentrazione e la giusta mentalità. Nel corso dei mesi precedenti, il 23enne si è infatti allenato con umiltà e la consapevolezza di poter far bene per disputare un grande match e così è stato.

L’incontro è stato intenso e molto equilibrato con un esito sempre sul filo del rasoio, fino a quando Foglia ha dato una svolta che gli ha permesso di vincere il match e conquistare la cintura di campione italiano.

L’emozione alla fine dell’incontro

“Questa vittoria non è un traguardo, ma un punto di partenza. Tramite i sacrifici, la serietà e l’umiltà i risultati arrivano. Faccio i complimenti al mio avversario Nicola Mancosu per il match. Adesso si continua a lavorare per poter sempre migliorare”, ha sottolineato emozionato il pugile alla fine dell’incontro.

Crediti foto bozzsportphoto.com

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