Turno infrasettimanale per i Knights che ospitano il Rucker San Vendemiano, squadra in super hype con 16 vittorie consecutive e lanciatissima verso i playoff da protagonista assoluta per la promozione.

Legnano ancora senza Scali, ma reduce da una confortante partita a Casale.

Il turno infrasettimanale non sorride a Legnano

L’inizio è decisamente equilibrato con Pagani e De Capitani a rompere il ghiaccio, ma con Legnano ad avere il muso avanti con Quinti e la tripla di Oboe.

La gara è veloce e il ritmo alto, con due squadre apparentemente senza troppi tatticismi; Picarelli segna il 9-7 Riva poi il 13-9, con le squadre che rimangono appaiate.

Murri la infila da 3, Onojaife da 2, mentre Legnano trova Riva con ottime soluzioni sotto canestro, ed è lui il protagonista del primo quarto che si chiuderà 21-19.

Nel secondo periodo Mastroianni segna dai liberi e da sotto, Legnano alza la qualità del gioco ma ottiene poco sui dividendi.

Tiri aperti e buone scelte non vengono premiate, con il Rucker che, dopo essere stato più volte a -5 segna con Pagani da sotto il 29-23, e dopo il -7 segna con Morici e Bedetti da 3 per il 33-32.

Dopo un piccolo vantaggio ospite, Sodero mette la tripla del 38-37, punteggio che è anche quello di metà gara.

La seconda parte della partita

Dopo la pausa lunga, Legnano inserisce le marce alte e con Stepanovic e Sodero allunga prima sul 45-39 e sempre con Sodero sul 48-41, ma, dopo alcuni minuti sul +7, dalla metà del terzo periodo i Knights si bloccano e San Vendemiano infila un parziale positivo di 0-14 che chiude il quarto e porta il punteggio sul 53-60 a favore dei veneti.

Nel quarto periodo il parziale si allarga e diventa di 0-19 a cavallo dei due quarti, con Legnano che si sblocca dalla lunetta con i liberi di Oboe solo per il 54-65.

Anche se ci sono 8’ da giocare, la partita è virtualmente finita.

San Vendemiano rallenta e gestisce, mentre Legnano ci prova ma con scarsi risultati e con errori banali, che non aiutano a giocare con convinzione gli ultimi minuti di gioco.

Finisce 69-82.

Una gara giocata molto bene per metà, ma quando le percentuali sono iniziate a calare, Legnano non ha saputo reagire a dovere.

Poco tempo per pensare perché domenica i Knights saranno di nuovo in campo contro Fiorenzuola.

Il tabellino della partita

SAE SCIENTIFICA-SOEVIS LEGNANO – RUCKER SAN VENDEMIANO 69-82 (21-19, 17-18, 15-23, 16-22)

SAE Scientifica-Soevis Legnano: Guglielmo Sodero 15 (1/6, 3/8), Alessandro Riva 12 (4/10, 0/0), Arsenije Stepanovic 10 (2/3, 2/6), Andrea Quinti 8 (4/5, 0/1), Francesco De capitani 7 (1/2, 1/3), Mattia Mastroianni 7 (1/2, 0/5), Francesco Oboe 6 (0/2, 1/2), Vytenis Cizauskas 2 (1/3, 0/1), Edoardo Pirovano 2 (1/2, 0/0), Guido Scali 0 (0/0, 0/0), Andrea Calleri 0 (0/0, 0/0), Alex Nebuloni 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 22 – Rimbalzi: 34 11 + 23 (Francesco Oboe 9) – Assist: 12 (Francesco Oboe 4)

Rucker San Vendemiano: Giordano Pagani 27 (10/14, 0/0), Riccardo Murri 18 (1/4, 4/7), Nicolas Morici 12 (2/4, 2/3), Jakob Cebasek 9 (0/1, 3/6), Andrea Tassinari 6 (0/4, 2/6), Matteo Picarelli 5 (2/3, 0/5), Francesco Bedetti 3 (0/0, 1/1), Ivan Onojaife 2 (1/6, 0/0), Riccardo Dalla cia 0 (0/0, 0/0), Simone Sinagra 0 (0/0, 0/0), Davide Borin 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 16 – Rimbalzi: 33 8 + 25 (Nicolas Morici, Francesco Bedetti 6) – Assist: 21 (Nicolas Morici, Andrea Tassinari 6)