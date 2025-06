Alla fine dell'ultima sirena delle 44 gare in programma nella "tre giorni" legnanese, si è conclusa la nona edizione del Torneo delle Contrade del Palio di Legnano.

Il Torneo del Palio di Legnano si conclude con la vittoria di Olgiate

Il torneo organizzato dal Legnano Basket per l'ultimo anno della categoria minibasket Aquilotti (in questa stagione i nati/e nel 2014), è ormai un punto di riferimento a livello europeo.

In questa edizione 36 partecipanti tra Torneo di Qualificazione (24 di cui 4 qualificate alle finali) e Torneo Finale (16 squadre totali: 4 dalle qualifiche e le prime 12 dalla precedente edizione) provenienti da 4 nazioni europee e da 6 regioni italiane.

Il torneo nato dall'idea di radunare tutte le squadre con una tradizione paliesca in Italia, si è ora trasformato in una specie di campionato nazionale in cui ogni anno si sfidano le più pronte squadre minibasket dell'annata di riferimento.

Foto 1 di 4 02/06/2025 | Torneo delle Contrade 2025: Le premiazioni / Prima Palio Olgiate Comasco – San Martino (c) www.legnanobasket.it Foto 2 di 4 02/06/2025 | Torneo delle Contrade 2025: Le premiazioni / Prima Provaccia Legnano Knights – San Bernardino (c) www.legnanobasket.it Foto 3 di 4 02/06/2025 | Torneo delle Contrade 2025: Le premiazioni / MVP del torneo: Pietro Colombo - Olgiate Comasco (c) www.legnanobasket.it Foto 4 di 4 02/06/2025 | Torneo delle Contrade 2025: Le premiazioni / Miglior quintetto: Emanuele Reclami (FeL Monza), Francesco Caironi (Social Osa), Ciobotariou Simone (Bernareggio), Matteo Macri (Legnano Knights), Grignani Davide (Olgiate Comasco) (c) www.legnanobasket.it

Due finali concluse all'ultimo tiro

Due finali decise all'ultimo tiro e tanto divertimento per tutti i 240 partecipanti.

Il sindaco di Legnano, Lorenzo Radice, e il presidente dei Knights, Marco Tajana, hanno premiato tutte le squadre e consegnato i premi speciali a tutti i vincitori del torneo; ecco qui sotto le classifiche definitive e tutti i premi:

TABELLONE PALIO

1 - Olgiate Comasco – San Martino

2 - Social Osa Milano - Legnarello

3 - Barnareggio – Sant’Erasmo

4 - Forti e Liberi Monza – San Domenico

5 - Olimpia Milano – San Bernardino

6 - Etruria Project – San Magno

7 - Pall. Cantù – Sant’Amborgio

8 - Azzurra Trieste – La Flora

TABELLONE PROVACCIA

1 - Legnano Knights – San Bernardino

2 - Virtus Bologna – La Flora

3 - Seregno – San Martino

4 - Sancat Firenze - Legnarello

5 - Bayern Monaco – San Domenico

6 - Granada – Sant’Ambrogio

7 - BAT – Sant’Erasmo

8 - Sezana – San Magno

PREMI INDIVIDUALI

MVP del torneo: Pietro Colombo - Olgiate Comasco

Miglior allenatore: Stefano Cecconi - Etruria Project

Miglior difensore: Giacomo Morlacchi - Virtus Bologna

Miglior quintetto: Emanuele Reclami (FeL Monza), Francesco Caironi (Social Osa), Ciobotariou Simone (Bernareggio), Matteo Macri (Legnano Knights), Grignani Davide (Olgiate Comasco)

Premio Fair Play: Virtus Bologna

AIRDOM CONTEST

Tiro da 3 punti: Carlotta Brescia (Legnano Knights)

Skill Challenge: Alessandro Puccinelli (Etruria Project) - Vitus Fuchs (Bayern Monaco)

Giro del Mondo: Legnano Knights

Il Torneo delle Contrade nella fase finale prevede 4 giorni all'italiana con 4 squadre.

Dopo la definizione delle classifiche parziali e degli scontri ad eliminazione diretta si formano due tabelloni Palio (per le vincenti) e Provaccia (per le perdenti).

Da qui in avanti le squadre vengono associate e giocano con i colori delle 8 contrade cittadine.

Alla fine della seconda fase di stile la classifica con le finali per i primi 4 posti di entrambi i tabelloni.

Qui i risultati della fase finale del torneo:

TABELLONE PALIO

Partite dal 5^ al 8^ posto

Azzurra Trieste - Olimpia Milano 38-48

Etruria Project - Cantu' 49-46

Partite dal 1^ al 4^ posto

Olgiate Comasco - Forti e Liberi Monza 46-40

Social Osa Milano - Bernareggio 48-39

Finale 3^ e 4^ posto

Bernareggio - Forti e Liberi Monza 52-46

Finale 1^ e 2^ posto

Olgiate Comasco - Social Osa 48-47

TABELLONE PROVACCIA

Partite dal 5^ al 8^ posto

Bayerno Monaco - Sezana 38-26

BAT - Granada 39-45

Partite dal 1^ al 4^ posto

Legnano Knights - Seregno 45-37

Virtus Bologna - Sancat Firenze 35-27

Finale 3^ e 4^ posto

Sancat Firenze - Seregno 28-46

Finale 1^ e 2^ posto

Legnano Knights - Virtus Bologna 50-49