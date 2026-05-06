Il primo cittadino Luca Nuvoli ha incontrato le ragazze della ginnastica artistica, recentemente promosse in A2 e il giovane pallanuotista Luca Steri, convocato in nazionale U15

lo sport ad Arese vive una stagione d’oro, confermandosi una vera e propria scuola di vita e motore di eccellenza nazionale.

Il sindaco incontra le eccellenze dello sport aresino

Ieri il sindaco Luca Nuvoli ha accolto il Presidente SG.Sport Stefano Colantuono, accompagnato da alcune atleti che hanno raggiunto traguardi storici e che proiettano la città ai vertici dello sport italiano in due discipline diverse, dimostrando la forza di una programmazione lungimirante e della passione condivisa tra istituzioni e società sportiva.

Il “miracolo” della ginnastica artistica

In soli sei anni, la Ginnastica Arese è passata dalla C alla Serie A2 Nazionale. Un’ascesa inarrestabile attraverso le categorie Gold, Serie C e Serie B, che oggi vede le atlete aresine confrontarsi con le “top 12” d’Italia. Un traguardo raggiunto con l’umiltà del lavoro quotidiano e la grinta di chi non ha mai avuto paura di sognare in grande. Il successo della ginnastica porta la firma di un gruppo coeso: Beatrice Bernardi, Arianna Bocchio Ramazio, Lya Caiza, Aiko Valeria Cicalò, Lucia Ciullo, Ginevra Facciolini, Camilla Mattei, Giulia Santinato e Sabrina Selvaggio. Un risultato reso possibile dal Team tecnico gold guidato da Sonia Fontana: Vanessa Bascetta, Federico Broli, Chiara Dolera, Francesca Proserpio e Christian Viganò.

Pallanuoto, Arese si tinge d’azzurro

dopo la storica convocazione di Luca Steri, la società celebra la chiamata di un altro talento, Donato Cocozzello (classe 2011). Il giovane atleta è appena rientrato dalla Easter Cup di Budva, in Montenegro, dove con la Nazionale U15 ha conquistato un prestigioso secondo posto, confrontandosi con colossi mondiali come Croazia, Grecia e Serbia.