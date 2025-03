È tempo di festeggiamenti in casa rossoblù. Il successo con Cavalieri Union Prato di ieri sancisce matematicamente la vittoria del Campionato di A1 per il Club di Parabiago a due giornate dal termine.

Il Rugby Parabiago vince il campionato di A1 con due giornate di anticipo

Una partita, quella di ieri, condotta con lucidità e attitudine dall’inizio al fischio finale, conclusasi con il risultato di 45-26 per i colori rossoblù.

I 5 punti conquistati ieri tengono a distanza le inseguitrici e permettono ai rossoblù di giocare le prossime due partite con Avezzano in trasferta la prossima domenica e con Rugby Milano in casa il 27 aprile con la certezza della prima posizione in classifica, garantendosi così l’accesso alle semifinali per la promozione in Elite senza dover sostenere il turno di barrage del prossimo 4 maggio.

L'accesso diretto alle semifinali

Saranno infatti le compagini che si classificheranno seconda, terza e quarta in A1 a giocarsi con le vincenti dei tre gironi di A2 l’accesso alle semifinali per raggiungere così il Rugby Parabiago.

Semifinali che sono previste l’11 e il 18 maggio, con la seconda partita per i Galletti in casa. La finale si disputerà in campo neutro il 1° giugno.

“Siamo contenti della partita di oggi – dichiara molto soddisfatto l’Head Coach Daniele Porrino. Abbiamo giocato con una buona intensità e un buon ritmo, facendo presto tutti e sette i cambi. Hanno giocato tutti e quattro i ragazzi dell’Under 18 a cui faccio i miei complimenti. Il punteggio è stato rotondo e oggi ufficialmente abbiamo guadagnato il primo posto in classifica. È stata una stagione impegnativa con tante partite equilibrate e combattute. Sono molto contento di questa novità del campionato di A1 che ci ha permesso di fare un campionato veramente competitivo per tutta la stagione. I ragazzi si sono ben comportati, oggi hanno fatto vedere ancora una volta che possiamo esprimere un bel gioco, con qualche errore, ma ci sta. Sono convinto che il nostro sia un gruppo in crescita e che abbia una rosa molto ampia, con tanti ragazzi che possono tranquillamente giocare senza che scendano il livello del gioco e l’intensità. Grazie al risultato di oggi salteremo il barrage del 4 maggio e andremo a fare la semifinale, con chi è ancora tutto da decidere.”

Un grande applauso quindi a tutto il gruppo e allo staff per questo bellissimo risultato, che riempie d’orgoglio il Club e ha fatto gioire i tanti tifosi rossoblù!