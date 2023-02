Il rugby Parabiago mantiene la vetta della classifica

Altra grande vittoria per il Parabiago Rugby che vince contro Biella e mantiene la vetta della classifica.

Altra vittoria per il Rugby Parabiago

Una splendida domenica di sole all’insegna del rugby quella appena trascorsa al Centro Sportivo Venegoni Marazzini. Durante la mattina sono stati i piccoli atleti Under 7, Under 9 e Under 11 a rubare la scena ai grandi, in un torneo organizzato con Rugby Biella e Cus Torino che ha visto più di 200 bambini e bambine divertirsi con la palla ovale.

“Una meravigliosa mattina di divertimento per tantissimi bambini e bambine” - racconta Clara Mazzagatti, Responsabile del VIVI energia Minirugby Parabiago- “Il primo torneo dell’anno in casa nostra ha portato tanti sorrisi e divertimento, non potevamo chiedere nulla di più. Il sole e una giornata con una temperatura sopportabile hanno reso il tutto ancora più bello.”

I bambini e le bambine presenti, dopo il classico terzo tempo, si sono poi radunati ad accogliere i due First XV di Serie A maschile per il corridoio d’ingresso al campo.

Partita combattuta come sempre accade con Biella Rugby, squadra arcigna e ben strutturata, quella che ha visto primeggiare il Rugby Parabiago con il risultato finale di 37 a 22. Una partita che ha visto i rossoblù tenere saldamente in mano la conduzione del gioco senza tentennamenti, con ottime azioni che hanno portato a segnare quattro mete e due calci di punizione che hanno aperto e chiuso il match. Davvero eccellente la prestazione di Thomas Cucchi, premiato a fine gara come Man of the Match, ragazzo del 2004 che ha mostrato grandi doti e un carattere da gladiatore.

Le parole del DS

Degni di nota anche gli 80’ giocati in prima linea da Polio Martinez e Fusco, a sostenere la mischia dal primo all’ultimo minuto di gioco.

“Partita approcciata con la mentalità giusta” - ci spiega il DS Cristiano Bienati. - Sapevamo che ci mancavano alcuni punti di riferimento in campo, ma siamo riusciti comunque a brillare, soprattutto quando Biella ci ha messo in difficoltà: abbiamo risposto da squadra, uniti e siamo sempre riusciti a ribaltare la situazione. Le tre mete nostre dopo il vantaggio iniziale di Biella per 8 a 3 dimostrano quanto tenevamo a questa vittoria, in un momento in cui fisicamente la squadra sta soffrendo a causa di alcuni infortuni importanti. Siamo orgogliosi dei nostri ragazzi.”

Una iniziativa di solidarietà ha caratterizzato la domenica parabiaghese. Rugby Parabiago e Biella Rugby si sono unite per sostenere l’Associazione In viaggio con Fede, mettendo in palio due maglie firmate da tutti i giocatori dei due Club.

Ora testa alla prossima domenica per mantenere il primo posto in classifica: al Carlini di Genova i

rossoblù incontreranno il CUS in una partita storicamente difficile.

I risultati del fine settimana

Al Venegoni Marazzini saranno invece di scena le ragazze del Rugby Parabiago Women con CUS

Milano. Nel complesso ottimi anche i risultati degli altri Galletti scesi in campo nel weekend:

Under 19M

Parabiago - San Donato: 42-0

Under 17M

Province dell’Ovest - Parabiago: 30-24

Under 15F

Ivrea - Parabiago: 24-19

Parabiago - Valsugana: 10-26

Livorno - Parabiago: 10-17

Parabiago - Benetton: 14-14

Orio - Parabiago: 7-17

Under 17F [in squadra con Caimani Rugby]

Caimani - Frascati: 14-12

Caimani - Livorno: 0-28

Orio - Caimani: 14-21

Caimani - Benetton: 0-21

Caimani - Valsugana: 14-28

Il tabellino

Rugby Parabiago vs Biella Rugby Club 37-22 (24-08)

Centro Marazzini-Venegoni 12 febbraio 2023 ore 14.30

Marcatori: 7’ cp. Silva Soria (3-0), 15’ cp. Susperregui (3-3), 17’ m. Perez (3-8), 21’ m. Silva Soria tr.

Silva Soria (10-8), 24’ m. Galvani tr. Silva Soria (17-8), 40’ m. Cucchi tr. Silva Soria (24-8); st. 47’ m.

Haedo tr. Susperregui (24-15), 49’ m. Silva Soria tr. Silva Soria (31-15), 53’ cp. Silva Soria (34-15),

62’ m. Ledesma tr. Susperregui (34-22), 76’ cp. Silva Soria (37-22)

Rugby Parabiago: Palazzini, Calosso, Albano (72’ Cortellazzi), Cucchi, Vitale (75’ Baudo), Silva Soria,

Zanotti (41’ Coffaro), Galvani, Schlecht (67’ Tolasi), Messori, Loretoni (47’ Hala), Bertoni, Polio,

Fusco, Catalano (41’ De vita)(64’ Strada)

All. Porrino D.

Biella Rugby Club: Foglio (33’ Cerchiaro), Travaglini, Ramaboea, Ongarello, Scalerandi (41’ Besso),

Susperregui, Della Ratta, Haedo, Perez, Mafrouh (47’ Vezzoli), Loretti G (62’ Loretti L.), Panaro,

Vaglio (71’ Vecchia), Ledesma, Panigoni (47’ Braglia).

All. Benettin

Arb. SgardioloG.

AA1. Chiappa AA2 Cilione

Cartellini: 33’ g. Susperregu

Calciatori: Silva Soria 7/8(Rugby Parabiago), Susperregui 3/4 (Rugby Biella Club)

Note: Campo in discrete condizioni, giornata soleggiata, temperatura primaverile, circa 800

spettatori

Player of the Match: Cucchi Thomas (Rugby Parabiago)

Punti conquistati in classifica: Rugby Parabiago 5; Rugby Biella Club 0