Fontana verso la riconferma da governatore con più del 50% dei voti

Netta vittoria alle urne per Attilio Fontana, candidato governatore di Regione Lombardia. Dopo 200 sezioni scrutinate i suoi voti superano il 50% delle preferenze. Salvini: "Vittoria".

Elezioni Lombardia: Fontana si conferma presidente

Conferma alla guida di Regione Lombardia per Attilio Fontana che dopo 200 sezioni scrutinate si conferma ben oltre il 50% dei voti. Molto più indietro il suo diretto sfidante Pierfrancesco Majorino che arriva al momento poco sopra il 30%. Molto più distanti Letizia Moratti appena sotto il 10% e Mara Ghidorzi che supera appena l'1%.

La particolarità di Rho

Fra le particolarità di questo voto c'è anche quella di Rho dove ci sono stati solamente voti per Partito Democratico, Lega e Fratelli d'Italia. Poi una larga distanza prima di trovare gli altri partiti capeggiati da Forza Italia. Pochi voti in percentuale per la Lista Majorino e Movimento Cinque Stelle.

Carlo Borghetti al momento è il rhodense più votato.