Il sabato di Coppa Italia ha visto i ragazzi del Rugby Parabiago uscire a testa alta dalla Rugby Arena di Vicenza.
Il Rugby Parabiago esce a testa alta dal match contro Vicenza
L’andamento della gara ha rispecchiato le forze in campo, con il risultato finale di 43-22 che nulla toglie all’ottima partita dei rossoblù, che si sono presentati a Vicenza con una squadra giovanissima: erano infatti 6 gli Under 18 e 5 gli Under 19 in lista gara, scesi tutti in campo. Le quattro mete segnate hanno permesso inoltre ai Galletti di guadagnare un importante punto di bonus.
“La partita è stata molto piacevole si è tentato di giocare a visto aperto con una squadra di categoria superiore – ci racconta l’Head Coach Daniele Porrino. Vicenza è stato sicuramente più concreto in fase di conquista, atteggiamento da cui sono scaturite quasi tutte le mete, mentre noi abbiamo cercato di giocare e creare azioni in campo aperto. Siamo molto contenti dei giovani che hanno giocato. Abbiamo una rosa molto larga con il livello dei giocatori molto simile e questa è una ottima cosa per il campionato e per il futuro. Ogni volta che diamo spazio ai nostri giovanissimi – 2008-2007-2006 – fanno ottime prestazioni.”
Il prossimo appuntamento con la Coppa Italia vedrà i nostri Galletti confrontarsi con Biella domenica prossima al Red&Blue Stadium, con kick Off ore 14:30.
Una partita tutta da vivere che vedrà i nostri ragazzi scendere in campo nella riproposizione della finale di Piacenza, il cui finale è questa volta tutto da riscrivere!
Il tabellino della partita
Vicenza, “Rugby Arena” – sabato 8 novembre 2025
Coppa Italia – III giornata
Rangers Rugby Vicenza v Rugby Parabiago 1948 43-22 (pt 29-5)
Marcatori: p.t.: 5’ m Morelli (0-5); 12’ m Franchetti (5-5); 17’ m Fioravanzo (10-5); 25’ m Filippi tr Perello (17-5); 33’ m Ferrari tr Perello (24-5); 36’ m Franchetti (29-5); s.t.: 50’ m Franchetti tr Perello (36-5); 59’ m Moioli tr Comotto (36-12); 63’ m Coffaro (36-17); 65’ m Mugnaini (36-22); 75’ m Pedon tr Perello (43-22)
Rangers Rugby Vicenza: Vaccaro (55’ Zanon); Tavuyara, Filippi, Gritti (57’ Oliva), Foroncelli; Perello, Gregorio; Trambaiolo (45’ Bance), Ferrari (60’ Chimenti-Borrell), Menon; Mirenzi, Riedo ©️ (38’-40’ e 52’ Parolo); Bettinelli (23’ Leso), Franchetti, Fioravanzo (45’ Pedon). A disp: Filippetto.
All. Cavinato
Rugby Parabiago 1948: Grassi (47’ Comotto); Cocca (47’ Coffaro), Sala, Hala, Morelli (47’ Moioli); Paz, Compare; Ferioli (47’ Mugnaini), Zoccali, Invernizzi; Bertoni (40’st Ferrazzi), Toninelli (55’ Ceciliani); Divis (68’ Riggi), Cornejo, Moscioni (47’ Van Rhyn).
All. Porrino
Arb: Franco Rosella (RM)
AA1: Daniele Pompa AA2: Giorgio Sgardiolo
Cartellini: –
Calciatori: Grassi (Parabiago) 0/1; Vaccaro (Rangers) 0/2; Perello (Rangers) 4/5; Comotto (Parabiago) 1/3.
Note: giornata soleggiata, terreno in perfette condizioni, 300 spettatori.
Punti conquistati in classifica: Rangers Rugby Vicenza 5; Rugby Parabiago 1948 1.
Player Of The Match: Filippo Franchetti (Rangers Vicenza)