Il Rugby Parabiago esce a testa alta dal match contro Vicenza

Il sabato di Coppa Italia ha visto i ragazzi del Rugby Parabiago uscire a testa alta dalla Rugby Arena di Vicenza.

L’andamento della gara ha rispecchiato le forze in campo, con il risultato finale di 43-22 che nulla toglie all’ottima partita dei rossoblù, che si sono presentati a Vicenza con una squadra giovanissima: erano infatti 6 gli Under 18 e 5 gli Under 19 in lista gara, scesi tutti in campo. Le quattro mete segnate hanno permesso inoltre ai Galletti di guadagnare un importante punto di bonus.

“La partita è stata molto piacevole si è tentato di giocare a visto aperto con una squadra di categoria superiore – ci racconta l’Head Coach Daniele Porrino. Vicenza è stato sicuramente più concreto in fase di conquista, atteggiamento da cui sono scaturite quasi tutte le mete, mentre noi abbiamo cercato di giocare e creare azioni in campo aperto. Siamo molto contenti dei giovani che hanno giocato. Abbiamo una rosa molto larga con il livello dei giocatori molto simile e questa è una ottima cosa per il campionato e per il futuro. Ogni volta che diamo spazio ai nostri giovanissimi – 2008-2007-2006 – fanno ottime prestazioni.”