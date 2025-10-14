La mission della Fondazione è quella di fornire opportunità di crescita e sviluppo per le persone più vulnerabili, promuovendo l’inclusione sociale e la dignità

Fondazione di famiglia creata nell’aprile 2025, La Fondazione Si Può Fare di Parabiago è un’organizzazione filantropica impegnata a sostegno dell’educazione, della formazione professionale e del supporto a persone fragili e anziane.

Il Rugby Parabiago Cares ringrazia la Fondazione “Si può fare”

La mission della Fondazione è quella di fornire opportunità di crescita e sviluppo per le persone più vulnerabili, promuovendo l’inclusione sociale e la dignità. Per questo si è creata una connessione profonda con Rugby Parabiago Cares Impresa Sociale, che sostiene progetti educativi sul territorio con le stesse finalità della Fondazione.

“Abbiamo come pietra angolare della nostra attività l’emergenza educativa – dichiara il Fondatore e Presidente Vittorio Ateri. Crediamo che lo sport e principalmente il rugby abbiano una funzione educativa estremamente importante, per i valori che rappresentano. Educare in Campo 2.0 è un progetto che permette a bambini fragili di essere inseriti all’interno del progetto educativo del rugby e incarna perfettamente i nostri valori. Per questo lo supportiamo con gioia.”

L’integrazione e il benessere dei bambini

“Il progetto Educare in Campo 2.0 – spiega Cristiano Bienati, Presidente di Rugby Parabiago Cares – vuole favorire l’integrazione ed il benessere dei bambini e delle bambine partecipanti alle attività sportive di Rugby Parabiago attraverso la presenza di professionisti che, tramite l’osservazione, l’interpretazione ed il suggerimento di strategie psicopedagogiche e educative, sia di supporto ai tecnici, al personale della Società Sportiva e alle famiglie. Apprezziamo molto il sostegno della Fondazione, perché ci permette di lavorare più serenamente nel trovare le migliori strategie di supporto per i nostri bambini.”

Per saperne di più

https://www.fondazionesipuofare.com/

https://rugbyparabiagocares.org/educare-in-campo-2-0/