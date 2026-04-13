Il Rugby Parabiago batte il Verona 14-0 e va in semifinale

La domenica del Venegoni–Marazzini ha sorriso al Rugby Parabiago. Nel match con Verona, penultima di campionato, era in gioco la matematica certezza di approdare alla semifinale come prima del girone 1 della Serie A e la squadra parabiaghese non ha deluso le aspettative.

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Un match combattuto finito 14-0 per Parabiago

Dopo un match combattuto, con le difese in grande spolvero, sono stati i rossoblù a vincere per 14-0, con una meta realizzata da Matteo Coffaro nel primo tempo dopo il 3-0 di Silva Soria su calcio di punizione e altri due calci nella seconda parte del match di Niccolò Grassi e ancora di Silva Soria. Da parte veronese sono stati tre i calci sbagliati che avrebbero potuto mettere in discussione il risultato, ma controbilanciati dallo stesso numero di errori da fermo del Parabiago.

Conquistata la semifinale in programma per il 24 maggio

A fine match è grande la gioia in casa Parabiago per aver raggiunto il primo obiettivo stagionale: la semifinale, che si giocherà in casa il prossimo 24 maggio.

“Ieri ai ragazzi è stata chiesta una risposta attitudinale all’ultima prestazione casalinga – ha raccontato l’head coach Daniele Porrino – con una squadra, il Verona, che era in cerca di poter fare almeno uno o due punti per restare in corsa per i playoff e che doveva fare il tutto e per tutto. La risposta c'è stata e lo zero sul tabellino lo dimostra. I ragazzi hanno difeso bene, hanno difeso forte e hanno avuto una ottima componente di determinazione e hanno gestito bene la partita, anche nei momenti difficili, quali il cartellino rosso unito ad un cartellino giallo e altre situazioni che ci hanno messo un po’ in difficoltà. Molto bene quindi, ripartiamo da questo: sono ancora tante le cose da lavorare, ma con questo atteggiamento positivo penso che si possano avere ulteriori soddisfazioni”.

Positiva la prestazione della Cadetta

Altrettanto positiva la prestazione della Cadetta, che ha fruttato un pareggio con Oltremella dopo una partita molto equilibrata e che ha visto al termine una grande soddisfazione da parte dello staff tecnico, come ha sottolineato l’Head Coach Juan Pablo Sanchez.

“Ieri è stata davvero una bella giornata, con la doppia partita Serie C e Serie A si è vissuto davvero un bel clima. Sicuramente Il messaggio della nostra squadra è che ci siamo, che è un gruppo che lavora e che si diverte in campo. Ieri la partita è stata un po’ sofferta a livello di mischia: ce lo aspettavamo perché Oltremella ha giocatori più esperti e più pesanti ed è una squadra costruita per salire di categoria con tanti di loro anche pagati, ma questa differenza sul campo non si è vista, anzi, quando noi siamo riusciti a giocare abbiamo fatto grandi cose. Faccio i complimenti ai miei ragazzi che anche oggi hanno mantenuto l’imbattibilità in casa: è un messaggio che a me piace molto far passare, che nessuno può venire a mettere le mani sulla partita in casa nostra. I ragazzi hanno percepito molto bene questa cosa e hanno fatto un grosso sacrificio ieri per recuperare il punteggio. Sicuramente abbiamo avuto diverse occasioni per portare la partita a casa ma c'è ancora da lavorare: siamo una squadra ancora giovane che deve crescere, ma con l’impegno che ci mettono i ragazzi è sicuramente tutto più facile. Ora ci manca poco per avere la matematica certezza della promozione e affronteremo le ultime partite del girone lavorando per vincerlo: i ragazzi sono focalizzati su questo obiettivo e già da domani ci alleneremo per raggiungerlo”.

I prossimi impegni

Domenica prossima le due squadre seniores saranno entrambe in trasferta, la prima in casa di Cus Torino e la Cadetta a Calvisano.

IL TABELLINO

Rugby Parabiago vs Verona Rugby 14-0 (8-0) Centro Sportivo Venegoni-Marazzini 12 aprile 2026 ore 15.30 – Campionato Seria A Girone 1 XVII Giornata

Marcatori: 14’ cp. Silva Soria (3-0), 36’ m. Coffaro (8-0) st: 63’ cp. Grassi (11-0), 73’ cp. Silva Soria (14-0) Rugby Parabiago: Grassi, Cortellazzi (69’ Cucchi), Paz, Hala, Coffaro (69’ Cattaneo), Silva Soria, Zanotti (75’ Compare), Galvani (41’ Nadali), Toninelli, Mugnaini, Messori (49’ Bettini), Bertoni (43’ Caila), Antonini, Ceciliani (43’ Castellano), Moscioni (43’ Cornejo)

All. Porrino

Verona Rugby: Lamensa (25’ Dowd), Mastandrea (67’ Ferreira), Scaldaferri, Sardo, Binelli, Quintieri, Di Tota, Tonetta

(77’ Nulli), Veliscek (46’ Bezzolato), Liut (47’ Redondi), Zago, Rossi, Galanti (70’ Perbellini), Zorzetto (74’ Bertaso),

Schiavon (66’ Boccato)

All. Badocchi

Arb Negro

AA1 Vagnarelli AA2 Di Fruscia

Cartellini: 56’ r. Hala (Rugby Parabiago), 56’ g. Silva Soria (Rugby Parabiago), 56’ g. Schiavon (Verona Rugby)

Note: temperatura primaverile, 800 spettatori, giornata coperta

Calciatori: Silva Soria 2/3 (Rugby Parabiago), Grassi 1/1 (Rugby Parabiago), Lamensa 0/1 (Verona Rugby), Scaldaferri

0/2 (Verona Rugby)

Punti classifica: Rugby Parabiago 4 Verona Rugby 0

Player of the Match: Silva Soria (Rugby Parabiago).