Il roster dei Knights è sempre più completo

Tra conferme e nuovi arrivi (anche di giocatori stranieri) si sta definendo il roster dei Knights Legnano per la stagione 2026/2027

Alessandro Scarponi

Arriva verso la definizione il roster dei Knights, che aggiungono Alessandro Scarponi, guardia/ala piccola originaria di Rimini.

Prima di rientrare nella sua città natale, dove ha iniziato a giocare a basket, Scarponi ha completato il proprio percorso giovanile tra Rimini, Santarcangelo e Stella Azzurra Roma, entrando più volte a far parte delle rappresentative Nazionali di categoria. Dopo l’esordio in Serie B con la Stella Azzurra Roma, è tornato in Romagna per giocare in Serie C con Santarcangelo, prima di approdare definitivamente a Rinascita Basket Rimini. Agli ordini di Mattia Ferrari ha conquistato la promozione in Serie A2, categoria nella quale ha disputato le successive due stagioni. Nell’ultima annata ha invece vestito, per metà stagione, la maglia di Cento e, nella seconda parte, quella di Mestre, sempre in Serie A2.

Guardia/ala piccola dal marcato talento offensivo, nelle sue stagioni in Serie B ha sempre viaggiato oltre la doppia cifra di media realizzativa, distinguendosi anche per il contributo in fase difensiva e a rimbalzo. È un tiratore di grande qualità e un realizzatore capace di incidere in molti modi, tanto da essere già un punto di riferimento per la categoria nonostante la giovane età.

“Sono davvero felice di entrare a far parte di questa squadra – ha detto – Fin dal primo momento ho percepito grande entusiasmo e voglia di fare bene. Non vedo l’ora di conoscere tutti, mettermi al lavoro e dare il massimo per contribuire agli obiettivi del gruppo. Ringrazio la società e lo staff per la fiducia: sono carico e pronto per questa nuova avventura.”

Alessandro Scarponi vestirà la maglia numero 88 del Legnano Basket.

Lo straniero

Arriva dalla Slovacchia il giocatore straniero del Legnano Basket per la stagione 2026/2027: Marek Doležaj, ala-centro di 208 cm che porta ai Knights esperienza internazionale e un importante percorso formativo.

Nato a Bratislava, Doležaj ha iniziato la propria carriera in patria prima di trasferirsi negli Stati Uniti, dove ha disputato quattro stagioni in NCAA con la prestigiosa Syracuse University, l’ateneo che ha lanciato, tra gli altri, Carmelo Anthony. Con gli Orange è stato protagonista di un percorso di costante crescita, raggiungendo due volte la doppia cifra di media realizzativa e contribuendo in entrambe le occasioni al raggiungimento delle Sweet 16 del torneo NCAA. Ha chiuso la carriera universitaria con 960 punti e 649 rimbalzi complessivi.

Terminata l’esperienza americana, ha iniziato la carriera professionistica in Ucraina con il Ternopil, proseguendo poi in Grecia, Ungheria e Islanda, dove ha conquistato la Coppa d’Islanda e la Supercoppa con il Keflavík, prima dell’approdo in Italia.

Da sempre punto di riferimento delle nazionali giovanili slovacche, con cui ha disputato i Campionati Europei Under 16, Under 18 e Under 20, Doležaj è entrato stabilmente anche nel giro della nazionale maggiore, con la quale è attualmente impegnato nel ritiro estivo.

Centro moderno di 208 cm, Doležaj è un lungo estremamente versatile, capace di giocare sia spalle sia fronte a canestro. È proprio lontano dal ferro che riesce a esprimere al meglio il suo talento, grazie a un buon tiro dalla media e lunga distanza, alla capacità di attaccare il difensore dal palleggio e a un’ottima visione di gioco, qualità sviluppate durante l’esperienza americana. Un giocatore completo, in grado di ricoprire più ruoli nel reparto lunghi e di integrarsi perfettamente nello scacchiere tattico di coach Piazza insieme a Stepanovic, Mastroianni e Quinti.

Marek Doležaj vestirà la maglia numero 21 dei Knights.

Luca Giannone

Innesto di qualità per i Knights, che aggiungono al proprio roster Luca Giannone, guardia/ala di origine toscana che, dopo aver completato tutto il proprio percorso di formazione cestistica alla USE Empoli, nella scorsa stagione si è trasferito alla Bakery Piacenza.

Giannone è un giocatore completo: atletico, capace di attaccare il canestro e di segnare da ogni posizione, è anche un solido difensore. Dopo diverse ottime stagioni con Empoli in Serie B Interregionale, nella stagione 2025/2026 ha compiuto il salto in B Nazionale con la Bakery Piacenza, dove ha fatto registrare una media di 14,1 punti a partita, tirando con il 51% da due e il 35% da tre, oltre a 5,5 rimbalzi e 2,6 assist di media.

“Sono molto contento di far parte non solo della squadra, ma di tutto il contesto di Legnano – ha detto – Quando è arrivata la chiamata ho capito fin da subito che questo era l’ambiente giusto per me. Non vedo l’ora di iniziare e mettermi a disposizione di tutti per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati.”

Giannone vestirà la maglia numero 1 dei Knights.

La conferma

Un altro tassello per il roster dei Knights 2026/2027 è la conferma di Mattia Mastroianni che si lega ai Knights per le prossime 2 stagioni sportive. Mastroianni già da due anni a Legnano, continuerà ad essere un punto di rifermento della squadra, sia a livello tecnico, sia a livello umano.

Come nelle passate stagioni, la poliedricità dell’ala originaria di Napoli sarà un’aspetto importate nello scacchiere di Paolo Piazza.

Nella scorsa annata Mastroianni ha prodotto 8.5 punti media, 2.5 rimbalzi e 1.1 assist; la sua stagione però è stata pesantemente condizionata dall’infortunio e relativa operazione alla mano che gli ha fatto perdere 8 partite ufficiali.

“Sono molto soddisfatto: nel basket contemporaneo la conferma ci sta, la riconferma non è un dato scontato – ha detto – Ringrazio la società e lo staff tecnico per la rinnovata fiducia. Sulla mia scelta ha pesato la competenza del team, la presenza di chi sa coniugare l’aspetto tecnico e quello umano del giocatore di pallacanestro e della persona. Determinante la città di Legnano che ha fatto sentire a casa anche un napoletano doc come me”.

Mastroianni continuerà a vestire la maglia numero 35 dei Knights