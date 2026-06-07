Il ritorno di Roberto Gentile a Legnano

Nell’ottica del continuo miglioramento della struttura societaria, il Legnano Basket ha comunicato che Roberto Gentile è il nuovo Direttore Sportivo dei Knights.

La carriera

Ex giocatore e capitano per tre stagioni, dal 2006 al 2008, Gentile ha maturato la propria esperienza dirigenziale all’Urania Milano, dove ha ricoperto per 14 anni il ruolo di Team Manager.

Gentile affiancherà il General Manager Maurizio Basilico in tutte le operazioni legate alla prima squadra e sarà responsabile dell’area tecnica della Serie B Nazionale.

“Si tratta di un ritorno in società per una persona che non ha mai smesso di essere un Knight, nemmeno negli anni trascorsi all’Urania. Per continuare a crescere abbiamo bisogno di nuove figure che rafforzino la nostra struttura e, con l’ingresso di Roberto, siamo certi di aggiungere una persona competente e di valore a supporto del progetto Legnano Basket.”

Molto contento del ritorno il diretto interessato