Il riscatto per i Knights passa da Fiorenzuola

Dopo la pessima prestazione contro Rieti, i Knights sono tenuti a un pronto riscatto con Fiorenzuola per non perdere ulteriore terreno verso la zona playoff che rappresenta l'obiettivo minimo della stagione.

Il riscatto dei Knights passa da Fiorenzuola

La sfida contro Fiorenzuola è un piccolo remake dell'amichevole dei Knights di prestagione, che però ha ovviamente un valore relativo, in cui i Bees vinsero di pochi punti.

Fiorenzuola ha una squadra lunga e normalmente coach Lorenzo Dal Monte, figlio d'arte, ruota 10 giocatori quasi ogni partita. Il quintetto di partenza è: Noah Giacchè, Emir Šabic, Alessandro Voltolini, Jacopo Preti e Magaye Seck

Il più prolifico (15.1 punti di media) è Sabic, 26enne croato, che ha giocato nella scorsa stagione tra le fila del Cedevita Junior; Sabic è cresciuto nel settore giovanile del Cedevita, passando poi per le formazioni di Capljina e Zrinjski. Tornato a Zagabria tre anni fa, si è reso una componente importante della squadra che ha portato il Cedevita a raggiungere la HT Premier League.

Alcuni numeri di Fiorenzuola

In cabina di regia c'è Giacchè, nato a Jesi nel 2001, è un playmaker di 180 cm cresciuto nel settore giovanile di Aurora Basket Jesi. Nel 2019/20 ha esordito in serie B con l’Aurora Jesi, nella stagione interrotta dalla pandemia. Nel 2020/2021, sempre in maglia Aurora ha saputo gestire con autorità le manovre offensive, guidando con personalità da veterano i compagni in una stagione chiusa in crescendo, cosa che gli è valsa la chiamata alla Rucker San Vendemiano dove ha convinto i Bees ad acquisirlo in estate.

Gioca da 3 anche se non lo è per natura Voltolini. Guardia classe 2001, Voltolini va ad implementare il reparto esterni dei Fiorenzuola Bees dopo aver chiuso una stagione importante in quel della Raggisolaris Faenza.

Nato a Trento, Voltolini è alto 190 cm ma è un giocatore di grande impatto fisico; cresciuto nell’Aquila Basket Trento (con cui vince la Next Gen Cup nel 2019), nel 2020/2021 cresce in Serie A2 con la maglia di UCC Assigeco Piacenza prima di passare nella stagione seguente in Serie B alla Sangiorgese, dove si distingue come il miglior realizzatore stagionale.

Vicino a canestro c'è Preti alla sua seconda stagione a Fiorenzuola, con una media di 15,3 punti a partita in 25 partite giocate. L’ala grande di Imola ha scelto di continuare con il nuovo progetto tecnico gialloblu guidato da coach Lorenzo Dalmonte, rispondendo con 12.9 punti di media e 3.8 rimbalzi.

Da 5 invece c'è: Magaye Seck.

Pivot classe 2001 di 203 cm, Seck è nato in Senegal prima di formarsi dall’Under 15 con la Petrarca Padova. Dopo aver esordito con ‘’i grandi’’ in C Gold sempre a Padova, Seck passa a Tortona in Serie A2 dove assaggia il parquet per 8 partite nella stagione 2019/2020.

La crescita di Seck continua nella stagione seguente a Bergamo, sempre in Serie A2, dove disputa 44 partite complessivamente prima di passare ad UCC Assigeco Piacenza nel 2021/2022.

Prima dell'approdo a Fiorenzuola, Seck ha giocato nella scorsa stagione con la casacca della Liofilchem Roseto

Dalla panchina gli altri 5 giocatori: Federico Ricci, Niccolò Venturoli, Riccardo Bottioni e Ilija Biorac.

Federico Ricci, è la bandiera dei Bees visto che da 5 anni veste la casacca gialloblu. Oggi gioca circa 23 minuti di media co 10.9 punti di media, in un attacco che genera 76.5.

Venturoli è una guardia-ala di 196 cm per 86 kg nato a Bologna e classe 2000; nel suo trascorso di settore giovanile esperienze importanti con la BSL San Lazzaro e la Virtus Bologna, prima di esordire nella stagione 2019/2020 nei campionati senior con la divisa della Benedetto XIV Cento in Serie B.

Da lì una esperienza biennale di grande rendimento con Pallacanestro Crema sotto la guida di coach Eliantonio, per poi arrivare nella scorsa stagione all’Etrusca San Miniato.

Bottioni è fiorenzuolano di nascita; dopo i primi passi cestistici in Val d’Arda, Bottioni è cresciuto nelle giovanili della Virtus Bologna, dove ha vinto due titoli nazionali Under 19.

Dal 2011 inizia la carriera da senior proprio a Bologna in DNB, l’anno seguente si trasferisce a Lucca sempre nella stessa categoria, mentre dal 2013 al 2015 gioca in DNA Silver con Ferrara.

Da lì Bottioni accetta l’offerta di Campli in B, dove disputa due stagioni, per poi trasferirsi nel 2017 a San Severo, nel 2018 a Caserta e nel 2019 a Jesi, poi nel 2020-21 gioca la prima parte di campionato in B con Rieti e la seconda con San Severo in A2. Nel 2021/2022 il il trasferimento a Teramo in B dove ha viaggiato con una media di 10.58 a partita e il 43% da due, per poi approdare l’anno scorso alla Virtus Salerno.

Ilija Biorac cresciuto in Serbia presso la KK Foka, dove ha anche partecipato ad alcuni raduni delle nazionali giovanili serbe, nel 2018 si è trasferito a Vado Ligure partecipando ai Campionati Eccellenza, e da lì a Fidenza dal 2021.

Con pochi minuti in campo per Alessio Re, Mourtada Gaye Serigne, Matteo Bettiolo e Emanuele Aklilu.