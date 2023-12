Attimi di grande tensione nella mattinata di oggi per un diverbio sfociato in zuffa in una farmacia di Magenta tra un 23enne e un 75enne.

Lite in farmacia, nervi tesi tra un anziano e un giovane

Tutto è scoppiato attorno alle 12.30 quando i due uomini avrebbero iniziato un'accesa discussione all'interno della bottega di via Roma per futili motivi. Il pomo della discordia pare sia legato ad una questione di precedenza con il giovane che sarebbe passato davanti alla fila.

Una situazione che non sarebbe passata inosservata al 75enne che, risentito, avrebbe ripreso il ragazzo. Da lì sarebbe dunque partita una discussione tra i due. Prima qualche parola, poi i toni si sarebbero iniziati a surriscaldare e nel giro di pochi istanti la situazione sarebbe precipitata.

Clima rovente

Dalle parole i due sarebbero passati alle mani con qualche spintone fino a che i presenti all'interno della farmacia li avrebbero divisi. Immediata anche la chiamata ai soccorsi che nel giro di poco tempo ha portato sul posto gli agenti della Polizia locale e due ambulanze in codice giallo.

Entrambi gli uomini sarebbero stati accompagnati poi in codice verde all'ospedale Fornaroli per una verifica delle loro condizioni di salute.