Il rhodense Roberto Patuzzo secondo italiano alla maratona di Venezia

Partecipa alla Maratona di Venezia e si classifica al secondo posto tra gli italiani. Importante risultato sportivo per Roberto Patuzzo, rhodense residente nella frazione di Passirana.

Oltre 20mila atleti alla partenza della 39esima edizione

Una gara, la 39esima edizione che ha visto la partecipazione di oltre 20mila atleti provenienti da tutto il mondo nelle diverse distanze (maratona, mezza maratona e 10 km) Tra questi anche il podista rhodense che da diversi anni corre con i colori dell’Azzurra di Garbagnate Milanese. «E’ stata una bellissima esperienza – racconta Patuzzo – correre tra le calli veneziane da una emozione fantastica che porterò sempre con me.»

Il runner rhodense ha chiuso la propria prova con un tempo di 2 ore e 27 minuti

Il runner rhodense ha chiuso la propria prova con un tempo di 2 ore e 27 minuti. Edizione record, quella andata in scena quest'anno sia per quanto riguarda i concorrenti in gara ma anche per quanto riguarda la partecipazione del pubblico.

Una manifestazione record che ha fatto da lancio alla prossima edizione quella del quarantesimo

Una manifestazione record che ha fatto da lancio alla prossima edizione quella del quarantesimo per cui sono già state aperte le iscrizioni. Gara, quella del prossimo anno che si svolgerà il 25 ottobre del 2026. «Il mio obiettivo – ha affermato Patuzzo – è quello di poter partecipare anche il prossimo anno e se possibile migliorare il tempo finale di gara». Tutti i percorsi si sono conclusi in Riva Sette Martiri, in un'edizione dedicata a Giacomo Casanova, nel trecentesimo anniversario della sua nascita.