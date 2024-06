Il primo memorial intitolato a Valentino Colia fa il pienone

È stata un grande successo la prima edizione del Torneo "Vale per sempre" in memoria di Valentino Colia.

Lo scorso fine settimana, da vanerdì 31 maggio a domenica 2 giugno, tantissime squadre tra Esordienti, U13 e U14 sono scese in campo per giocare e divertirsi in memoria del giovanissimo atleta del Puntoebasket che lo scorso 17 luglio, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali a Garbagnate Milanese, città in cui abitava insieme alla sua famiglia, è stato travolto e ucciso da un furgone condotto da Bogdan Pasca, attualmente in carcere e sotto processo per omicidio stradale (la prossima udienza si terrà il 20 giugno).

Nel nome della giovane promessa del Puntoebasket sono scesi in campo in 350

A sfidarsi per l’occasione sono stati 350 giocatori, nati negli anni 2010, 2011 e 2012 e appartenenti a 26 squadre.

Il torneo è stato dislocato in tre luoghi per consentire una grande partecipazione. Si è tenuto nel centro sportivo Mandela di Lainate, nella palestra di via Roma a Nerviano e in quella di via Ferrario a Vanzago. In tutte e tre le occasioni è stato assicurato per tutta la durata della manifestazione il servizio di ristoro. Sabato sera, al Mandela si è tenuta una festa con musica dal vivo, dj set, spettacoli di magia per bambini e una commemorazione per la scomparsa di Valentino, alla quale ha preso parte anche la famiglia del ragazzo.

C’è stata tanta soddisfazione, intensa presenza e orgoglio, in particolar modo per l’associazione "Vale per sempre", fondata dai genitori per la celebrazione dell’evento.

Le classifiche

Il torneo si è concluso con la vittoria di Social Osa Milano, nella categoria Esordienti, seguita da Puntoebasket Parabiago e Carroccio Legnano; fuori dal podio troviamo torneo di basket rispettivamente: Puntoebasket Lainate, Arlunese e Cassano Magnago.

Per gli U13 è stata Puntoebasket Nerviano ad alzare la coppa, seguita da Borgoticino; sul gradino più basso del podio troviamo Osl Garbagnate, seguita da Cassano Magnago, Ardor Bollate, Sangiorgese, Arlunese e Varedo.

A battersi per il primato sono stati anche gli U14; a trionfare è stata Bat Ticino, seguita nell’ordine da Pallacanestro Busto Arsizio, Puntoebasket Nerviano, Arlunese, Cassano Magnago, Osl Garbagnate, Robur Saronno e Puntoebasket Lainate.

Risultati sportivi a contorno di un torneo capace di riunire centinaia di giovani che con Valentino condividevano la passione per la pallacanestro, vivendo in suo ricordo giornate di divertimento e allegria.