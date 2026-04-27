Il Pontevecchio vince il campionato e sale in Promozione

Il Pontevecchio Calcio conquista il campionato di Prima categoria e passa in Promozione.

Il Pontevecchio sale in Promozione

Con la netta vittoria (4-0) in casa sul Nerviano, ieri, domenica 26 aprile, la squadra biancoazzurra del presidente Enzo Battistella si è aggiudicata il girone N di Prima categoria e il passaggio in Promozione. Un risultato che ha mandato in visibilio il pubblico allo Stadio Rolla e che è valso alla società anche i complimenti dell’Amministrazione comunale.

“Un risultato che fa onore a Magenta”

Il sindaco di Magenta Luca Del Gobbo ha commentato infatti:

“Congratulazioni al presidente Battistella, ai giocatori con l’allenatore, a tutto lo staff tecnico. Un risultato meritato, che fa onore a Magenta, e costruito con impegno, solidità e determinazione. Complimenti a nome di tutta la città e grande festa”.

“Grande orgoglio per il nostro sport cittadino”

L’assessore allo Sport Mariarosa Cuciniello ha aggiunto:

“Congratulazioni al Pontevecchio Calcio per questo straordinario traguardo: la vittoria del campionato e la meritata promozione. Questo successo nasce da passione e tanto impegno. Durante il campionato la squadra si è dimostrata unita e determinata, capace di superare ogni ostacolo con forza e qualità. È una giornata di grande orgoglio per il nostro sport cittadino: complimenti a giocatori e società, staff e tifosi”.