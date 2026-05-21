Il Parma passa a Legnano: prime due sconfitte per le biancorosse

Prima doppia sconfitta stagionale per la Voden Medical Legnano, superata in entrambe le gare dal Parma al termine di due partite combattute ma condizionate dalla grande produttività offensiva delle ospiti.
Gara 1
In gara 1 il Parma parte fortissimo, aprendo il match con tre singoli consecutivi seguiti da un doppio e un altro singolo che valgono immediatamente quattro punti. Il Legnano, però, reagisce subito con carattere: Romanò conquista la base per ball, Antoniassi arriva in base su errore e Pietroni accorcia con un doppio che porta a casa il primo punto. Turlione cambia completamente l’inerzia della sfida con un triplo da due RBI, mentre Ceresa firma il singolo del pareggio. Il sorpasso arriva poco dopo, quando Romanò ottiene una nuova base ball a basi piene per il momentaneo 5-4.
La squadra emiliana, tuttavia, ritrova il vantaggio nella terza ripresa con altri due punti e mantiene il controllo del match fino alla fine. Nella sesta ripresa arriva anche il definitivo settimo punto ospite, mentre l’attacco biancorosso, dopo l’ottimo avvio, non riesce più a trovare continuità. Decisive le 13 valide messe a referto dalla formazione emiliana, che si impone per 7-5.
Gara 2
Anche gara 2 vede Parma partire meglio, con due punti immediati nella prima ripresa. La risposta della Voden Legnano arriva però nel secondo inning, quando le biancorosse costruiscono un big inning da sei punti grazie a sette singoli e al doppio di Turlione, valido per due RBI.
La gara resta in equilibrio fino alla quinta ripresa, momento in cui Parma cambia nuovamente volto alla partita trovando sei punti in un solo inning per l’8-6. Nel finale le ospiti allungano ancora con altri tre punti nella settima ripresa, chiudendo il confronto sull’11-6.
Parma conferma così la propria solidità offensiva con 15 valide complessive, ma anche il Legnano mostra buone cose nel box di battuta con 11 valide totali. A pesare sul risultato finale sono soprattutto gli otto corridori lasciati in base e i quattro errori difensivi commessi dalle biancorosse.