Il Magenta cade in casa alla seconda di campionato: 3 a 0 per la Caronnese

Seconda partita di campionato amara per il Magenta, domenica in notturna ha perso in casa contro la Caronnese uscendo sconfitta per 3 a 0.

Il Magenta cade in casa: 3 a 0 per la Caronnese

Una partita perfetta per i rossoblu, con il match inizia a ritmi alti: le squadre in campo si studiano in campo con incursioni in velocità ben gestite dalle rispettive retroguardie. Al decimo arriva subito il vantaggio della Caronnese: è bravo Dugo a rubare palla a centrocampo smarcando Colombo che, palla al piede, effettua un prezioso assist per capitan Corno che controlla palla, si accentra e gonfia la rete: 0-1.

Due minuti dopo sulla fascia destra tocca a Malvestio liberare Iacovo, che tuttavia, al tiro da buona posizione, incespica. Al 20esimo si evidenzia l’estremo difensore rossoblu Paloschi che respinge in angolo una forte ed insidiosa palla dal limite di Perini. Al 24esimo Iacovo aggancia una buona palla di Colombo e da ottima posizione calcia alto sopra la traversa.

Alla mezz’ora Cannizzaro su punizione scalda i guantoni di Tozzo che è costretto a respingere in angolo. Al 43esimo c’è un fallo di mano in area dei padroni di casa e il direttore di gara Enea Cortesi di Bergamo decreta il rigore. Dagli undici metri capitan Corno raddoppia e porta il risultato sullo 0-2.

La cronaca del secondo tempo

Nella ripresa al settimo subito Malvestio impegna alla parata a terra il portiere di casa, mentre al 16esimo su calcio d’angolo Faboli con colpo di testa manda alto sopra la traversa. Al 18esimo Corno con un tiro a giro costringe Tuzzo alla difficile respinta a terra.

Al 22esimo arriva la tripletta dei rossoblu e succede tutto in velocità: il neo entrato Bugno (che ha poi lasciato anzitempo cautelativamente il campo di gioco per un piccolo risentimento muscolare) con tiro centrale costringe il portiere di casa alla corta respinta agganciata dal rapace Malvestio che si fa trovare pronto al posto giusto andando in gol deciso: 0-3. Al 46esimo Ghibellini impegna il portiere avversario alla respinta, arriva Iacovo che calcia alto sopra il legno più alto.