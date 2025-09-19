Il Legnano Softball in finale di Coppa Italia

La squadra biancorossa, composta da tante giovani promesse e guidata dall’esperienza delle veterane, ha conquistato due vittorie fondamentali

Una giornata di emozioni e soddisfazioni per la Voden Medical Legnano Softball, protagonista assoluto delle semifinali di Coppa Italia A2 2025.

La squadra biancorossa, composta da tante giovani promesse e guidata dall’esperienza delle veterane, ha conquistato due vittorie fondamentali che valgono l’accesso alla finale.

A dare sicurezza e continuità sono state ancora una volta le giocatrici di maggiore esperienza – il capitano Agnese Pietroni, Anita Minari, Desirè Romanò e le sorelle Colombo – capaci di trasmettere determinazione e fiducia all’intero gruppo.

Prima partita – Bulls Rescaldina vs Legnano

Il derby lombardo contro le “vicine di casa” di Rescaldina è iniziato in salita, con le biancorosse subito sotto di un punto al primo inning. La reazione non si è fatta attendere: il pareggio al terzo inning ha dato slancio alla squadra, che ha poi preso il largo al sesto, imponendosi con un netto 8-1.

Seconda partita – Legnano vs Avigliana

Più combattuta la seconda sfida contro Avigliana, formazione solida e organizzata. Anche in questo caso la partita si è aperta in svantaggio (0-2), ma Legnano ha dimostrato grande carattere. Con difese impeccabili e giocate spettacolari, le ragazze hanno ribaltato il risultato fino al 3-2 finale che ha sancito la seconda vittoria di giornata.

Menzione speciale

Oltre al plauso a tutta la squadra per le prestazioni messe in campo, un riconoscimento particolare va a Eliana Giavarini, autrice di giocate difensive straordinarie nel suo nuovo ruolo da interbase, che hanno entusiasmato il pubblico e dato solidità alla squadra nei momenti decisivi.

Verso la finale

Due partite, due vittorie e un messaggio chiaro: il Legnano Softball c’è, con orgoglio e serenità, pronto a giocarsi fino in fondo le proprie carte nella finale di Coppa Italia A2 2025.