Il Legnano softball è in finale per conquistare la Serie A1

Finale playoff per tornare in A1 per le giocatrici del Legnano Softball che sfideranno in finale il Bologna.

Finale playoff per il Legnano Softball

Le nostre giocatrici del softball sono state protagoniste di una grande impresa superando Rovigo in semifinale, ma sono attese da una sfida ancora più grande e stimolante: la finale playoff con Bologna per tornare in A1.

Sabato 16 settembre inizierà la serie al meglio delle cinque partite che si concluderà poi nel week end del 23 e 24 settembre. Le prime due gare le giocheremo in casa nostra al Peppino Colombo mentre gara 3 e le eventuali 4 e 5 nel capoluogo felsineo.