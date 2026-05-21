Il Legnano non si ferma più: Reggio Rays travolto

Il Legnano Baseball non si ferma più e davanti al pubblico di casa conquista un’altra vittoria convincente, travolgendo i Reggio Rays con il punteggio di 18-2 al settimo inning per manifesta superiorità al termine di una gara dominata fin dalle prime battute.
La partita
I biancorossi mettono subito in chiaro le proprie intenzioni grazie a un attacco estremamente produttivo, capace di colpire con continuità e di costruire inning pesanti che indirizzano rapidamente il confronto. Il lineup legnanese si dimostra ancora una volta profondo ed efficace, mettendo grande pressione alla difesa ospite e producendo punti con continuità per tutta la durata dell’incontro.
Ottima anche la prova della squadra in fase difensiva e sul monte di lancio, con il Legnano bravo a controllare senza particolari difficoltà i tentativi di reazione dei Reggio Rays e a mantenere sempre saldamente il controllo della partita.
GUARDA LA GALLERY (4 foto)
Da sottolineare anche il positivo esordio in prima squadra di Rosario Michael, che bagna la sua prima presenza con una splendida valida, ricevendo gli applausi del pubblico del “Peppino Colombo”.
Con questo successo il Legnano conferma il proprio eccellente momento di forma, consolidando fiducia ed entusiasmo all’interno del gruppo. I biancorossi torneranno ora subito al lavoro per preparare il prossimo impegno di campionato, in programma domenica sul campo di Parma, con l’obiettivo di proseguire la striscia positiva e continuare il percorso di crescita mostrato in queste settimane.