Il finale di partita porta una sconfitta per la Sangiorgese basket

Arriva un'altra sconfitta per la Sangiorgese basket che nel finale di gara perde anche con Montecatini.

Un'altra sconfitta per la Sangiorgese

Altro finale amaro per la squadra di San Giorgio su Legnano che dopo aver condotto per la maggior parte della gara, nell'ultimo periodo si fa agguantare a tre minuti dalla fine da Montecatini, che da lì in avanti trova l'allungo decisivo per conquistare la vittoria. Crisi profonda per i blu arancio che incappano nella quinta sconfitta consecutiva e si trovano a gestire ora a tre giornate dal termine della regular season, una situazione molto complicata.

Rimane una buona prova per tre quarti del match dove i Draghi hanno difeso forte e condotto per lunghi tratti con grande personalità. Ancora una volta resta il rammarico per non essere stati capaci di chiudere prima l'incontro, arrivando agli ultimi secondi con poca lucidità ed energie che sono stati fatali.

Il tabellino

Gema Montecatini - Ltc Sangiorgese Basket 66-62 (16-16; 15-17; 14-17; 21-12)

Gema Montecatini: Marengo 7, Cellerini n.e, Neri 2, Di Pizzo 14, Laganà 15, Rinaldi n.e, Digno 8, Infante 3, Savoldelli 15, Molteni 3, Duranti, Ghiaré n.e

Coach: Angelucci

Ltc Sangiorgese Basket:

Toso n.e, Cassinerio, Bianchi 11, Bertocco 8, Testa 10, Bloise 9, Biancotto 3, Pesenato 10, Cappelletti 8, Airaghi 3, Mana n.e, Merighi n.e

Coach: Roncari