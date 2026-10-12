Il derby lombardo sorride a Legnano

Rota segna subito i primi due punti per Desio, ma Legnano parte in maniera scoppiettante, con Stepanovic e Mastroianni autori dei primi 21 punti della squadra, che chiuderà il quarto a quota 22. In particolare, Stepanovic trova un’ottima percentuale dalla lunga distanza e segna 13 punti nei primi 10 minuti di gioco; purtroppo per lui, un infortunio alla schiena lo costringerà a saltare tutto il secondo tempo.

Anche Desio è molto attiva in attacco, mandando a referto cinque giocatori nei primi minuti della partita. In particolare, Giarelli si fa trovare pronto per tenere i suoi a contatto, con il primo quarto che si chiude sul 22-18.

Nel secondo periodo continua l’equilibrio: Desio rimane sempre a non più di 4 punti di distanza, trovando in Rashed ed Elli due importanti riferimenti offensivi, capaci di impedire a Legnano di piazzare un break significativo.

I Knights ruotano, come di consueto a dieci giocatori, che si rendono tutti pericolosi trovando la via del canestro. Infatti il 40-33 dell’intervallo rispecchia bene quanto visto in campo nella prima metà di gara.

Dopo l’intervallo, la Sea Scientifica Soevis aumenta l’intensità difensiva e ricorre alla zona press, riuscendo così a piazzare un break importante. I Knights toccano prima il +11 sul 46-35, per poi allungare fino al +17 sul 56-39. Desio non riesce più a trovare continuità in attacco e, con soli 10 punti segnati nel terzo periodo, subisce la forte spallata dei biancorossi, che arrivano al 64-43 del 30′.

Anche nell’ultimo periodo Legnano non si ferma e aumenta ulteriormente il vantaggio, fino a raggiungere il massimo distacco sul 77-49 al 35’ con i canestri di Giannone, Mastroianni, Scali e Beretta. A questo punto i Knights allentano la presa e provano a gestire gli ultimi minuti di gara, ma Desio non molla e, proprio nel finale, soprattuto grazie a Rashed, riesce a recuperare terreno grazie a un parziale di 0-11, riducendo notevolmente lo svantaggio. La partita si chiude così sul 79-67.

Un’ottima risposta della squadra di Piazza dopo la sconfitta della settimana precedente, anche se una maggiore attenzione negli ultimi minuti avrebbe permesso ai Knights di ottenere una vittoria più netta.

Prossimo appuntamento domenica prossima, in trasferta a Imola contro l’Andrea Costa.