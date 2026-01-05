Il 2026 dei Knights parte con un successo in trasferta

Con il nuovo anno, è partito anche il girone di ritorno per i Knights Legnano ed è stato un inizio alla grande dal momento che i lombardi hanno espugnato il campo del Vicenza che hanno sostituito Ucles infortunato per il resto della stagione con Udras.

La gara

Vicenza parte subito forte con Vanin e Preti, che mettono insieme il 11-3 iniziale, con Legnano pronta a rispondere con le iniziative di Scali e i liberi di Matroianni.

Dopo la sfuriata inziale, Vicenza deve andare da Udras per muove il tabellone, ma Legnano prende ritmo e grazie a Stepanovic e Scali, si trova al -1 del 16-15, con il canestro di Riva e la tripla di De Capitani che danno il +4 del 16-20, prima del tiro pesante di Marangoni, che manda il quarto in archivio sul 19-20.

Il buon momento biancorosso si vede anche nella tripla di Cizauskas del 21-23, anche se Vicenza trova in Preti un ottimo terminale che, insieme alle triple di Udras, ridà 7 punti di vantaggio a Vicenza sul 34-27.

Questo punteggio rimane sul tabellone per diversi minuti, fino ai liberi di Stepanovic e alla tripla di Gasparin che muovono nuovamente il punteggio.

Due appoggi di Oboe da sotto avvicinano i Knights sul 37-36, con il quarto che si chiude in favore di Vicenza che, ancora con Preti, fissa il 43-38.

Il secondo tempo

L’inizio del terzo periodo è gelido per Legnano, che conferma le temperature invernali di questi giorni, rompendo il ghiaccio solo dopo aver toccato il -8 del 46-38, punteggio raggiunto grazie a Vanin e Da Campo.

Legnano è piuttosto scarica e Gasparin e Vanin la puniscono con i punti del -11 sul 52-41, primo e unico vantaggio in doppia cifra per Vicenza.

Qui arriva la reazione importante della SAE Scientifica Soevis con Stepanovic e De Capitani da 3 e un doppio contropiede di Scali per il contro break del 52-51.

La nuova tripla di De Capitani e il canestro di Mastroianni chiudono il parziale positivo per il 52-56, con il quarto che finirà con il medesimo scarto sul 57-61.

Ora è Legnano a menare le danze e dopo meno di 2’ dall’inizio del quarto periodo è sul +7 del 61-68, ancora con Scali e Stepanovic.

Vicenza non ci sta e mette il break con Carr, Da Campo e Udras per il -1 del 67-68.

Una doppia tripla di Sodero intervallata da un canestro di Da Campo permette ai Knights di toccare il +7 del 74-81 a circa 3’ dalla fine.

Qualche azione di paura collettiva e qualche incertezza costano ai Knights il pareggio sul 81-81 con Gasparin a guidare la rimonta.

Cizauskas da 2, poi la tripla di Stepanovic e la schiacciata di Mastroianni, fanno però di nuovo volare i Knights, che chiudono in scioltezza per 84-88, nonostante degli errori finali dalla lunetta.

Una vittoria importante che vale doppio, perché in trasferta e perché da il 2-0 negli scontri diretti, contro una squadra molto ben preparata e che occuperà le zone alte della classifica a fine anno.

Un buon inizio che i Knights sperano di poter replicare nelle prossime settimane, partendo da domenica alle 18 contro Lumezzane.

Il tabellino

S4 ENERGIA VICENZA – SAE SCIENTIFICA-SOEVIS LEGNANO 84-88 (19-20, 24-18, 14-23, 27-27)

S4 Energia Vicenza: Jacopo Preti 19 (4/5, 3/8), Antanas Udras 19 (4/6, 3/4), Giovanni Gasparin 16 (1/2, 4/5), Lorenzo Vanin 10 (5/5, 0/0), Mattia Da Campo 9 (3/5, 1/2), Tommaso Marangoni 7 (2/4, 1/4), Nicholas Carr 2 (1/2, 0/0), Riccardo Pisano 1 (0/2, 0/1), Matteo Beretta 1 (0/2, 0/3), Isacco Marchet 0 (0/0, 0/1), Marco Turra 0 (0/0, 0/0), Alessio Mazzuoccolo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 12 – Rimbalzi: 32 5 + 27 (Mattia Da Campo 8) – Assist: 21 (Matteo Beretta 8)

SAE Scientifica-Soevis Legnano: Guido Scali 15 (4/9, 2/2), Francesco De Capitani 13 (0/3, 4/6), Mattia Mastroianni 12 (3/6, 1/3), Arsenije Stepanovic 12 (1/4, 2/2), Francesco Oboe 10 (5/8, 0/3), Vytenis Cizauskas 9 (3/4, 1/3), Guglielmo Sodero 9 (1/4, 2/5), Andrea Quinti 6 (1/1, 0/0), Alessandro Riva 2 (1/1, 0/0), Edoardo Pirovano 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 23 – Rimbalzi: 27 6 + 21 (Arsenije Stepanovic 5) – Assist: 15 (Mattia Mastroianni, Francesco Oboe, Vytenis Cizauskas, Guglielmo Sodero 3)