IFL: Frogs Legnano cadono ad Ancona, la stagione si ferma alla Wild Card

I FROGS Legnano si fermano al turno di Wild Card della Italian Football League 2026, dopo una partita combattutissima ad Ancona, terminata con un punteggio di 45-31 a favore dei Dolphins.

La partita parte inizialmente con le difese protagoniste a fermare reciprocamente i drive offensivi, nonostante Legnano sia scesa in campo senza alcuni tasselli fondamentali proprio in difesa, fermi per infortunio. Ma presto diventa l’attacco a guidare la partita da entrambe le parti, e sono i padroni di casa a segnare il primo touchdown su corsa del QB Cravens, raddoppiando poco dopo con la ricezione di Zani.

Nel frattempo, i FROGS devono fare i conti anche con l’infortunio del running back Brovelli (#32), che si aggiunge all’assenza di un altro running back nero argento, Dylan Auriemma (#27) e dal recupero non ancora completo di Mattia Ventura (#11).

Legnano comunque reagisce con alcune belle giocate offensive e riesce ad accorciare le distanze con Luke Caliendo (#19), che riceve dal QB Josh Taylor (#0) per il touchdown del 14-6, ma la trasformazione viene bloccata.

I Dolphins rispondono immediatamente con un altro touchdown su corsa di Rotelli e conversione da uno, ma i neroargento restano in partita grazie al touchdown di Niccolò Pulsinelli (#13) su passaggio di Taylor. Si va così all’intervallo sul punteggio di 21-12 in favore di Ancona.

Il terzo quarto vede quasi subito un touchdown FROGS ad opera di Caliendo, a seguito di cui si tenta senza riuscire una conversione da due punti, che riporta comunque i FROGS a un solo TD di distanza.

Ancora una volta i Dolphins rispondono di nuovo in endzone con Grodhaus, e Legnano ribatte con una nuova segnatura su corsa del runningback Andrea Posté (#43), seguita dalla trasformazione di Carlo Tenerini (#77) che vale il 28-25.

Nel quarto periodo Ancona dà però la spallata decisiva con due successivi touchdown ad opera di Grodhaus e Zani, che ampliano ulteriormente il vantaggio. I FROGS ci provano fino alla fine e tornano in endzone con la ricezione di Matteo Mozzanica (#88) su passaggio di Taylor, ma ancora il tentativo di conversione da due punti non riesce, fissando il punteggio sul 42-31.

Un field goal Dolphins a poco più di 2 minuti dal termine porta i Dolphins sul 45-31. I neroargento lottano fino alla fine tentando una difficile rimonta, ma un fumble ricoperto da Ancona a 35 secondi dal fischio finale fissa il punteggio e chiude la partita.

“È una sconfitta difficile da digerire. Ancona ha giocato con grande intensità ed è riuscita a fare più giocate decisive di noi. In attacco abbiamo segnato 31 punti, e contro una difesa come questa è un risultato solido, ma non è abbastanza quando ne concedi 45. In difesa non siamo stati all’altezza delle nostre capacità e gli special team, nonostante il grande lavoro, non sono riusciti a coprire adeguatamente i kickoff e a mettere a segno diverse trasformazioni. Non siamo riusciti a massimizzare il talento che abbiamo a disposizione e mi assumo le mie responsabilità” ha commentato l’Head Coach Cody Kent.

Il Presidente dei FROGS, Ettore Guarneri, aggiunge:

“La squadra ha dovuto fare i conti con l’assenza di numerosi giocatori infortunati, una situazione che ha inevitabilmente inciso sulle rotazioni e sulle possibilità di esprimere al meglio il proprio potenziale. Nonostante l’eliminazione, il bilancio della stagione resta assolutamente positivo. I FROGS hanno dimostrato impegno, crescita e spirito di squadra, raggiungendo risultati importanti e consolidando un progetto sportivo che va ben oltre il campo di gioco. Un ringraziamento speciale va a tutti i nostri sponsor, che con il loro sostegno hanno reso possibile portare avanti il Progetto FROGS, contribuendo a costruire una vera famiglia composta da ragazzi e staff accomunati dalla passione per questo sport. Un progetto che coinvolge non solo la prima squadra, ma anche il settore giovanile, fondamentale per il futuro della nostra società e per la crescita dei giovani atleti”.

“Da domani mattina la dirigenza sarà già al lavoro per programmare la prossima stagione” continua il Presidente “con l’obiettivo di continuare il percorso di crescita intrapreso e presentarsi ancora più competitivi ai prossimi appuntamenti. Colgo inoltre l’occasione, a nome mio e del Vicepresidente Garagiola, per rivolgere un sincero ringraziamento a tutti i giocatori, agli allenatori, ai dirigenti e a tutte le persone che, con passione, sacrificio e dedizione, hanno messo a disposizione il proprio tempo per i FROGS durante questa stagione. A tutti voi va il nostro più sentito grazie. Questa stagione si chiude, ma il percorso dei FROGS continua con entusiasmo, determinazione e la volontà di crescere ancora insieme. Grazie di cuore a tutti”.