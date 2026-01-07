Due giorni duri, con temperature rigide e ritmi spezzati dalle festività natalizie, ma i piccoli rossoblù non si sono fatti intimidire

In un clima da pieno inverno, tra gelo e campi ghiacciati, i Pulcini 2015 del Calcio Canegrate hanno scritto una splendida pagina sportiva, conquistando la Coppa San Siro, torneo organizzato dalla Bekings e disputato il 5 e 6 gennaio 2026.

I pulcini del Calcio Canegrate trionfano alla Coppa San Siro

Due giorni duri, con temperature rigide e ritmi spezzati dalle festività natalizie, ma i piccoli rossoblù non si sono fatti intimidire. Dopo un ottimo girone di qualificazione il lunedì – primi nel girone con 10 punti su 4 partite – il martedì li ha visti affrontare le migliori squadre della competizione.

Una partenza in salita nel girone finale, con un pareggio, una vittoria e una sconfitta, aveva fatto tremare le speranze. Ma è proprio nei momenti difficili che questa squadra mostra il suo vero carattere: due vittorie nette, 4-0 contro il Borgomanero e 6-1 contro lo Sportul (squadra proveniente dalla Romania), hanno sancito la vittoria finale e la conquista del trofeo.

Le parole di Mister Rivolta

Mister Rivolta, alla guida del gruppo, ha commentato così:

“Due giorni in condizioni climatiche estreme, giocando su campi in terra ghiacciati e poi sul sintetico, dopo le festività che hanno spezzato il ritmo. Quello che sorprende di questa squadra è la voglia di non mollare mai, di non darsi per vinti, di saper reagire alle difficoltà e di piazzare il colpo finale dove gli altri cedono. Questi bambini stanno facendo un percorso davvero importante: bisogna andarne fieri.”

Una vittoria che va ben oltre il punteggio: è il simbolo di un gruppo coeso, determinato e animato da una passione autentica. Un grande inizio d’anno per il Calcio Canegrate, con un futuro che profuma già di nuove conquiste.