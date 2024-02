I Nuotatori del Carroccio fanno incetta di medaglie ai Campionati regionali Master

Reduci dal terzo posto conquistato il mese scorso al Trofeo Dds di Milano, i Nuotatori del Carroccio di Legnano si sono presentati ai Campionati regionali Master di Lombardia 2024 pronti a fare incetta di medaglie e determinati a confermarsi fra le prime società lombarde.

Sei ori, 12 argenti e 11 bronzi per i Nuotatori del Carroccio

Questi campionati (svoltisi negli ultimi due weekend al Faustina Sporting club di Lodi) in cui, per la prima volta, è stata aperta la partecipazione alla categoria M20 (Classi dal 2004 al 2000), hanno contato quasi 2mila iscritti, appartenenti a più di cento società. E anche per la NdC è stato l’anno del record di presenze. Il Carroccio ha, infatti, partecipato con il massimo numero di presenze mai raggiunto dalla sua fondazione: 62 atleti e ben 22 staffette.

Le 12 new entry di questa stagione - Raffaella Pettenon, Michela Sagredini, Federica Alfonso, Claudia Stella, Serena Colombo, Giorgia Tison, Marco Castelli, Marco Brignoli, Alessio Vassallo, Guido Regaldo, Andrea Luini e Claudio Brignoli - sono stati da subito in grado di contribuire al raggiungimento di un prestigioso risultato: l’11esimo posto nella classifica generale, costruito con sei ori, 12 argenti e 11 bronzi.

Oltre a questi 29 podi, sono stati poi numerosi i piazzamenti e i best time individuali, segno inequivocabile dell’ottimo lavoro svolto in vasca in questi mesi di preparazione.

Falsitta: "Il secondo migliore risultato di società di sempre"

Il responsabile tecnico Tomas Falsitta dice:



"Il nostro 11esimo Campionato regionale da quando ci siamo affiliati alla Fin ci ha visto conseguire il secondo migliore risultato di società di sempre. In questi anni, la manifestazione ha avuto un’evoluzione tecnica importante, con l’abbassamento del livello cronometrico e l’aumento della competitività in ogni categoria. Faccio i complimenti, dunque, a tutti i nostri atleti, anche a chi, purtroppo, all’ultimo non ha potuto partecipare alle gare a causa di un’influenza stagionale. Da sempre, al Carroccio vediamo l’attività agonistica al di là dei risultati cronometrici e tecnici (che, in ogni caso, innegabilmente, sono raggiunti) ma soprattutto come il connubio di aggregazione, sacrificio e divertimento. E se le gare individuali hanno giocato una grossa parte nel raggiungere il prestigioso risultato di squadra, contemporaneamente, le 22 staffette che abbiamo iscritto sono state testimoni proprio di questo spirito. Da allenatore non posso che essere soddisfatto di ogni singolo risultato, costruito durante gli ultimi cinque mesi di allenamenti, ma permettetemi con orgoglio di citare tre dei nostri 'ragazzi' più giovani: Claudio Brignoli (1996), Serena Colombo (1999) e Giorgia Tison (2001). Provenienti da un percorso giovanile agonistico di alto livello, i loro crono individuali e podi sono pregni della loro voglia di rimettersi in gioco, con un approccio agli allenamenti settimanali e alle gare capace di essere simbolo proprio dello 'Spirito Master' di cui vi sto parlando. Un grazie va poi allo staff tecnico, Serena Colombo, Mattia Falsitta e Daniele Patruno, che ora procederà nel proprio lavoro con la consapevolezza che nel panorama regionale - e italiano (aspettando le classifiche) - anche noi del Carroccio possiamo dire la nostra. La città di Legnano può esserne orgogliosa".

Appuntamento fissato ora per sabato 23 marzo, per la trasferta al 17esimo Meeting Snef di Sondrio, ormai "una classica" per la NdC.