L'iniziativa è aperta a bambine e bambini nati tra il 2016 e il 2018

I Knights Legnano presentano “Minibasket all’Aperto”, una nuova iniziativa gratuita rivolta a bambine e bambini nati tra il 2016 e il 2018, con l’obiettivo di avvicinare i più piccoli alla pallacanestro attraverso un’attività sportiva accessibile, inclusiva e a contatto con il territorio.

I Legnano Knights lanciano il minibasket all’aperto al parco Falcone e Borsellino

Il progetto nasce dall’idea di vivere il minibasket in modo diverso, portando gli allenamenti fuori dalla palestra e trasformando Knights playground, il campetto di basket presso il parco Falcone e Borsellino in un punto di incontro dedicato allo sport, al gioco e alla socializzazione.

Un progetto aperto a tutti

Il termine “Aperto” racchiude il significato dell’iniziativa: aperto perché le attività si svolgeranno all’aria aperta e aperto perché il progetto è rivolto a tutti, senza quote di iscrizione e senza barriere economiche, offrendo a ogni bambina e bambino la possibilità di conoscere il basket, fare movimento e condividere un’esperienza educativa.

La collaborazione con il Comune

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’amministrazione comunale, realtà da anni impegnata nella promozione dello sport come strumento di inclusione sociale. L’obiettivo comune è valorizzare gli spazi cittadini, creando un ambiente accogliente in cui il basket diventa occasione di crescita personale, amicizia e condivisione.

Gli appuntamenti prenderanno il via lunedì 14 settembre e si svolgeranno ogni lunedì alle ore 17.00 presso il Knights Playground, il campetto Falcone e Borsellino.

Partecipazione gratuita

La partecipazione è completamente gratuita ed è riservata a bambine e bambini nati negli anni 2016, 2017 e 2018.

Sport e comunità

Con questa iniziativa i Knights Legnano confermano il proprio impegno nella promozione dello sport come strumento educativo e sociale, portando il minibasket sempre più vicino alle famiglie e ai quartieri della città.