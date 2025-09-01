I Knights sono scesi in campo nel memorial John e Mario

l'amichevole

Secondo appuntamento prestagionale per i Knights, che scendono a Desio in occasione del Memorial John & Mario, in ricordo dell’amico John Formenti e Mario Sala.

Inizio a ritmo alto in cui Desio e Legnano si scambiano diversi canestri di buona fattura, con la SAE Scientifica Soevis a tenere il naso avanti di poco.

Con i cambi ancora abbastanza contingentati, Sodero inizia fortissimo il suo "slot" e tiene Legnano avanti, fino al finale che invece è di marca desiana con Bartninkas e Munari a chiudere sul 26-24 il primo quarto.

Nella seconda frazione coach Piazza ruota ampiamente tutti i Knights, sfruttando anche qualche minuto di Riva, fermo da una settimana per una distorsione alla caviglia.

Si nota abbastanza facilmente che Desio ha nelle gambe almeno 10 giorni di preparazione in più e il 52-47 del 20', è lo specchio di questa situazione.

Nel terzo periodo i Knights per oltre 5' minuti fanno una fatica incredibile a fare canestro e, solo grazie ai tiri liberi muovono di tanto in tanto il tabellone.

Desio non è particolarmente più brillante ma in attacco trova spazi più facilmente e piazza con Conte e Mazzoleni buoni canestri per il 73-64 del 30', dopo che i Knights avevano anche assaggiato la doppia cifra di svantaggio.

Ultimo periodo in cui Cizauskas inizia a prendere in mano la squadra e con Desio che cala alla distanza.

Il quarto lo vincono i Knights che provano fino all'ultimo a correre e pressare a tutto campo, con la gara che si chiude sul 98-90.

Un piccolo passo avanti per Legnano che ha però giocato una gara molto spezzettata, che non ha di certo garantito fluidità per ciò che riguarda la progressione di lavoro che lo staff biancorosso cercava.

Una gara a cui era importante partecipare soprattutto il suo significato più che per il risultato finale.

Prossimo appuntamento mercoledì 03/09 al Knights Palace per l'amichevole contro Vigevano.

Il tabellino della partita

RIMADESIO - SAE SCIENTIFICA SOEVIS LEGNANO KNIGHTS 98-90 (26-24; 26-23; 21-17; 25-26)

Per Desio: Di Bonito, Bartninkas 11, Abijo, Spinelli 4, Trezzi 0, Girelli 6, Leoni 8, Tarallo 2, Mazzoleni 15, Elli 11, Munari 19, Conte 22

Per Legnano: De Capitani 4, Riva 0, Scali 12, Quinti 9, Oboe 15, Pirovano 3, Cizauskas 18, Stepanovic 12, Sodero 18, Mastroianni 0