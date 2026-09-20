I Knights si aggiudicato il memorial Morelli

La sfida
Legnano parte fortissimo e, con Mastroianni e Stepanovic, vola subito sul 10-0, costringendo Lumezzane a un frettoloso timeout. Anche al rientro in campo i Knights tengono in mano il pallino del gioco; Lumezzane si sblocca con il tap-in di La Torre, ma la difesa legnanese mette in grande difficoltà i bresciani.
Giannone infila la tripla, Lisoni mette cinque punti in fila e Legnano tocca il +13, con il suono della prima sirena che fissa il punteggio sul 24-11.
Nel secondo periodo si abbassano leggermente le percentuali, ma è sempre la SAE Scientifica Soevis a tenere il muso avanti, con un ispirato Stepanovic e Dolezaj sempre più dentro ai meccanismi biancorossi.
Per Lumezzane Stefanelli prova a prendersi responsabilità, ma il 2/13 del primo tempo da tre punti non aiuta la LuxArm a rendersi pericolosa.
Legnano tocca anche il +22, convincendo sempre di più, prima del 42-25 che caratterizza la metà della partita.
Il terzo periodo è quello più difficile per i Knights, che non trovano quasi mai il fondo della retina.
Stepanovic segna con continuità, ma è l’unico a trovare con regolarità la via del canestro, mentre Lumezzane mette punti a referto e riduce il gap, arrivando anche sul 49-36, prima che al 30’ il tabellone segni il 57-43.
Negli ultimi 10’ Lumezzane prova a rendersi pericolosa, ma le triple in successione di Scarponi in uscita dai blocchi e i punti di Dolezaj allontanano ancora una volta i bresciani, regalando la vittoria ai Knights per 80-65.
Knights che “vendicano” la sconfitta della scorsa stagione e completano senza sconfitte la parte di preseason. Appuntamento ora a sabato 26 per l’esordio in campionato contro la UCC Piacenza, alle 20.30, alla Soevis Arena.
Il tabellino
Per Legnano: Giannone 5 (1/4; 1/4), Nebuloni 0, Oldrini 0 (0/1 da 3), Lisoni 7 (2/2; 1/4), Scali 4 (2/6; 0/1), Quinti 4 (2/3 da 2), Oboe 8 (1/3; 2/4), Stepanovic 19 (3/3; 4/6), Dolezaj 11 (3/6; 1/2), Beretta 2 (1/1; 0/1), Mastroianni 5 (1/3;1/3), Scarponi 15 (5/8 da 3)
Rimbalzi: 34 25+9 (Stepanovic 8); Palle recuperate 8 (Oboe 3), Assist 26 (Oboe 6)
Per Lumezzane: Guzzardi 0 (0/1 da 2), Samija 4 (2/3; 0/1), Siberna 0 (0/4 da 3), Gamberini 10 (3/5; 0/1), Stefanelli 18 (2/3; 3/7), Varaschin, Rubbini 5 (0/3; 1/2), Cusin 10 (4/8; 0/1), La Torre 9 (4/7; 0/1), Alessandrini 2 (1/3; 0/2), Piccione 7 (0/2; 2/3)
Rimbalzi: 37 26+11 (Cusin 8); Palle recuperate 5 (Samija 2); Assist 11 (Piccione 5)