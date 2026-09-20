I Knights si aggiudicato il memorial Morelli

Finale del XV Memorial Morelli per i Knights che, come nella passata stagione, incontrano la LuxArm Lumezzane nell’atto finale del classico torneo prestagionale biancorosso. Entrambe le squadre arrivano da una brillante semifinale, che le ha viste vincenti rispettivamente contro Ferrara e Brescia, con la Leonessa capace di cogliere la vittoria solo nel finale nella sfida per il terzo e quarto posto.

La sfida

Legnano parte fortissimo e, con Mastroianni e Stepanovic, vola subito sul 10-0, costringendo Lumezzane a un frettoloso timeout. Anche al rientro in campo i Knights tengono in mano il pallino del gioco; Lumezzane si sblocca con il tap-in di La Torre, ma la difesa legnanese mette in grande difficoltà i bresciani.

Giannone infila la tripla, Lisoni mette cinque punti in fila e Legnano tocca il +13, con il suono della prima sirena che fissa il punteggio sul 24-11.

Nel secondo periodo si abbassano leggermente le percentuali, ma è sempre la SAE Scientifica Soevis a tenere il muso avanti, con un ispirato Stepanovic e Dolezaj sempre più dentro ai meccanismi biancorossi.

Per Lumezzane Stefanelli prova a prendersi responsabilità, ma il 2/13 del primo tempo da tre punti non aiuta la LuxArm a rendersi pericolosa.

Legnano tocca anche il +22, convincendo sempre di più, prima del 42-25 che caratterizza la metà della partita.

Il terzo periodo è quello più difficile per i Knights, che non trovano quasi mai il fondo della retina.

Stepanovic segna con continuità, ma è l’unico a trovare con regolarità la via del canestro, mentre Lumezzane mette punti a referto e riduce il gap, arrivando anche sul 49-36, prima che al 30’ il tabellone segni il 57-43.

Negli ultimi 10’ Lumezzane prova a rendersi pericolosa, ma le triple in successione di Scarponi in uscita dai blocchi e i punti di Dolezaj allontanano ancora una volta i bresciani, regalando la vittoria ai Knights per 80-65.

Knights che “vendicano” la sconfitta della scorsa stagione e completano senza sconfitte la parte di preseason. Appuntamento ora a sabato 26 per l’esordio in campionato contro la UCC Piacenza, alle 20.30, alla Soevis Arena.

Il tabellino